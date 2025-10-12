Jaguares FC visita a un motivado Neza FC

Tras recuperar el buen paso, Jaguares FC se dispone a buscar su cuarta victoria en fila de la Temporada 25-27 de la Liga Premier FMF visitando a Neza FC, para el duelo de la fecha 8, a celebrarse este domingo a las 16:00 horas en el estadio municipal Claudio Suárez de Texcoco.

El conjunto que de manera interina dirige Carlos Trejo Sánchez emprendió el camino rumbo al centro del país —en las primeras horas de este sábado— busca continuar escalando posiciones en la tabla del grupo 3, donde se ubica en la séptima posición hasta el momento, con 9 puntos.

Además, los felinos tienen la premisa de continuar desarrollando su idea futbolística y la segunda visita a dicho escenario en esta fase, pues fue ahí donde debutaron en la competencia ante Héroes de Zaci (con derrota de 0-1).

Neza FC viene de dar una de las mayores sorpresas en lo que va del torneo al sumar cuatro puntos en su paso por el estadio Socum, venciendo a Montañeses (4-2), y eso lo pone en una buena situación para este partido, pues un triunfo lo llevaría a superar a los chiapaneco en la tabla de posiciones.

Sin embargo, los de Chiapas están cada vez más sólidos en su juego, sobre todo luego de recuperar a sus dos artilleros colombianos, Hasan Vergara y Juan Camilo Agualimpia, quienes debido a lesiones no han podido estar al cien por ciento de su capacidad, pero poco a poco se van acercando a lo que se espera.

Otra punto importante a vigilar para los felinos será la defensa, ya que han tenido que remontar en sus victorias, lo que significa que ha habido descuidos que ponen a sus rivales adelante en el marcador y al final tuvieron que trabajar el doble para ganar, situación que se ha dado a su favor, pero difícilmente sería el panorama ideal a resolver jornada tras jornada.