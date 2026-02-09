Jaguares FC vuelve a caer en Cancún: 0-2

Jaguares FC sufrió una dolorosa derrota frente a Pioneros de Cancún, con marcador de dos goles a cero, en partido correspondiente a la jornada 18 de la Liga Premier FMF, disputado en el estadio Cancún 86.

El cuadro chiapaneco vio rota la ilusión de ganar tras una semana extra de espera en el campeonato de ascenso, pues venía de una jornada de descanso que en la teoría les daba la ventaja de recuperar a lesionados y afinar su funcionamiento.

Propuso pero no marcó

Fiel a su propuesta, Jaguares FC intentó asumir el protagonismo desde los primeros minutos, con buen trato del balón y búsqueda constante del arco rival. Sin embargo, pese a generar un par de opciones claras de gol, la falta de contundencia volvió a marcar diferencia.

En contraste, una sola distracción defensiva en la primera mitad fue suficiente para que el conjunto local se adelantara en el marcador al minuto 36, tras una jugada accidentada dentro del área que Luis García Fuentes canjeó por el 1-0.

Lejos de bajar los brazos, el equipo felino mantuvo la intensidad tanto en el cierre del primer tiempo como en el arranque del complemento. Incluso, Fernando Ramírez logró mandar el balón al fondo de la red tras una correcta definición, pero la anotación fue anulada por un fuera de lugar muy ajustado, lo que frenó el intento de reacción visitante.

Intentó hasta el final

Con el paso de los minutos, Jaguares FC adelantó líneas en busca del empate y el técnico Carlos Trejo apostó por una postura más ofensiva ante la necesidad de sumar, mientras que Pioneros optó por replegarse y apostar al contragolpe. Al campo entraron elementos como Irving Márquez, Diego Oliva y Naim Rodríguez, aunque al final no pudieron gravitar en el marcador.

Para su mala fortuna, en una jugada a velocidad y con superioridad numérica, el cuadro cancunense encontró el 2-0 al minuto 89, cuando Antonio López Zambada superó al guardameta Emiliano Palomo para liquidar el encuentro.

Pierde terreno

Con la derrota, Jaguares FC se estanca en 23 puntos y ya se ve rebasado por Pioneros de Cancún en el Grupo 3, pues su rival de esta fecha alcanzó las 25 unidades.

El equipo chiapaneco ya piensa en la revancha y buscará reencontrarse con la victoria el próximo sábado 14 de febrero, cuando reciba en casa a Cañoneros FC.