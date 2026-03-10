Jaguares firma espectacular remontada

Un partido lleno de emociones se vivió el fin de semana en la Liga Kings League Tuxtla, categoría infantil 13-14 años, en la que el conjunto de Jaguares Tuxtla protagonizó una notable remontada para imponerse por 4-3 a Águilas FC en duelo celebrado en la cancha de Fut 7 San José.

El encuentro comenzó con dominio del equipo de Águilas, que supo aprovechar los espacios durante la primera mitad para tomar ventaja. El protagonista de ese lapso fue Íker Palacios, quien firmó una destacada actuación ofensiva al anotar tres goles, colocando a su escuadra con una ventaja considerable antes del descanso.

Actitud

Con el marcador en contra, Jaguares Tuxtla regresó al terreno de juego con una actitud completamente distinta para el segundo tiempo, mostrando mayor intensidad en la recuperación del balón y buscando constantemente el arco rival.

La reacción del cuadro felino comenzó cuando Gael Hidalgo encontró el espacio para descontar, anotación que motivó a sus compañeros y cambió el rumbo del partido. Desde ese momento Jaguares tomó confianza y comenzó a presionar con mayor insistencia.

Igualdad

El empate llegó gracias a Maximiliano García, quien apareció en dos ocasiones dentro del área para concretar un doblete que devolvió la esperanza al conjunto de Jaguares. Con el marcador igualado, el duelo se volvió aún más disputado, con ambos conjuntos intentando imponer condiciones.

La remontada se completó con el tanto de Ángel Villatoro, quien definió con precisión para darle la ventaja definitiva a Jaguares Tuxtla, desatando la celebración de sus compañeros en la cancha.

Además de los anotadores, el triunfo fue posible gracias al esfuerzo colectivo del equipo integrado por Íker Naturi, Edgar Hernández, Roger Ochoa, Mathias Fuentes, Alan Miranda, Pedro Gómez, Alexander Coutiño, Tadeo Domínguez y Mateo Ruiz, que aportaron intensidad, orden y entrega a lo largo del encuentro.

Punto clave

Un punto clave en la reacción de la escuadra fue la dirección técnica de Jonathan Laguna, quien supo ajustar la estrategia durante el descanso para reorganizar a sus jugadores y aprovechar mejor las características del grupo. Su lectura del partido y los movimientos hechos desde la banca permitieron que Jaguares encontrara espacios y lograra cambiar la historia en la segunda mitad.

Con esta victoria, Jaguares Tuxtla dejó claro su carácter competitivo dentro del torneo infantil de la Kings League Tuxtla, demostrando que el trabajo en equipo y la disciplina táctica pueden hacer la diferencia incluso cuando el marcador parece adverso.