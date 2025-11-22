Jaguares forma parte del desfile

Como parte del protocolo de este festejo y respondiendo a la invitación de parte de los organizadores, Jaguares FC fue parte del desfile del 20 de noviembre, que este miércoles recorrió la principal arteria de Tuxtla Gutiérrez, para convivir también con la gran cantidad de tuxtlecos que presenciaron el evento.

Con una representación conformada por parte del “staff” administrativo y jugadores del plantel del primer equipo, además de la mascota Balam, que fue de los más solicitados para las fotos, el conjunto chiapaneco, junto a organizaciones, escuelas y autoridades, fue avanzando en un contingente que recibía los aplausos en cada tramo, además de pasar frente al templete donde se ubicaron las autoridades estatales, encabezadas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que de manera animada saludó a Balam, justo en el paso del escuadrón felino a la altura del parque central.

A su paso por la avenida central de esta ciudad, jugadores convivieron, se tomaron fotos y repartieron entradas para el duelo de este sábado, para el cual reciben a Celaya, en la conclusión de la primera vuelta del torneo 2025-2026 de la Liga Premier.

Por el tercer sitio

Jaguares FC tratará de recuperar el tercer puesto del grupo 3 de este torneo cuando este sábado reciba en el Víctor Manuel Reyna a Celaya, equipo que tiene los mismos puntos que el conjunto felino, pero una mejor diferencia de goles, y ambas escuadras buscan concluir la primera vuelta en el pódium. Salvo Javier Hernández, suspendido en el partido ante Chapulineros, Carlos Trejo tiene a todo el plantel a disposición para este sábado cuando el balón comience a rodar a las 19:00 horas en el césped del Coloso de Tuxtla Gutiérrez.