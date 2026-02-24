Jaguares gana y se mantiene en zona de Liguilla

Jaguares FC obtuvo una valiosa victoria como visitante al derrotar por la mínima diferencia (1-0) a los Dragones de Toluca, en partido correspondiente al Torneo 2025-2026 de la Liga Premier, disputado en la Unidad Deportiva y Cultura de la Sección 17 del SNTE, en Zinacantepec, Estado de México.

Partido parejo

Pese a la marcada diferencia en la tabla —siendo Jaguares FC uno de los cuadros ubicados en la parte alta del grupo 3, mientras que su rival figura entre los últimos del mismo pelotón—, el duelo se desarrolló con alternancia en la posesión y disputas constantes por el control del balón.

El conjunto mexiquense mostró mejor adaptación a la superficie, en tanto que el equipo de la selva apostó por el orden defensivo y transiciones rápidas para contrarrestar los avances de su adversario.

La única anotación del partido llegó al minuto 38, luego de un saque de manos al área, en el que el novato Pedro Santos prolongó el esférico y Fernando Ramírez apareció por sorpresa para definir de media vuelta y marcar el 1-0.

De este modo el zaguero volvió a brillar en un momento clave del encuentro, como lo hizo en la jornada anterior cuando consiguió el gol del triunfo contra Cañoneros FC.

Manejó la ventaja

En el resto del primer tiempo y durante toda la segunda mitad, el cuadro dirigido por Carlos Trejo priorizó la solidez defensiva, con coberturas constantes y disciplina táctica para mantener la ventaja. El guardameta Emiliano Palomo tuvo menor exigencia que en compromisos anteriores, respaldado por el trabajo colectivo en zona baja, para garantizar así la portería en ceros.

El conjunto chiapaneco generó oportunidades para ampliar la diferencia, aunque no logró concretarlas, por lo que el marcador no volvió a moverse y pronto llegó el silbatazo final del árbitro Alejandro Torres Favela.

Se mantiene en la pelea

Con el triunfo de domicilio, Jaguares FC llegó a 29 puntos y se coloca en el sexto lugar del sector, en la pelea por los puestos de Liguilla, a tres puntos de dar alcance al cuarto mejor clasificado, Inter Playa del Carmen, que cuenta con 32 unidades. Por su parte, Dragones de Toluca FC se queda en 13 puntos y sigue como penúltimo del grupo 2.

En la próxima fecha 21, Jaguares FC recibirá a Neza FC, el sábado 28 de febrero, a las 18:00 horas, en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna, duelo en el que nuevamente se verán necesitados de sumar los tres puntos para mantener viva la ilusión por pelear un boleto a la Liguilla.