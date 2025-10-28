Jaguares mantiene su racha positiva

Jaguares FC sigue en gran forma, y en la fecha 10 de la Liga Premier obtuvo una sonada victoria de 2-1 sobre Tapachula FC, en el clásico chiapaneco. El encuentro se desarrolló bajo una lluvia constante en el estadio Olímpico de Tapachula.

El conjunto dirigido por Carlos Trejo se mostró concentrado desde el arranque, jugando con orden y evitando regalar espacios a su oponente, además de presionar desde terreno enemigo, lo cual rindió frutos desde la primera parte.

Agualimpia fue clave

Al minuto 16, el colombiano Juan Camilo Agualimpia robó la pelota al rival, fue a profundidad con Ángel Tecpanécatl, que condujo y en el vértice del área centró, y una finta dejó al delantero solo frente a la portería para abrir el marcador.

Tan solo seis minutos más tarde, Jaguares FC aumentó la ventaja con una jugada que nació desde las manos del portero Emiliano Palomo, que dejó el balón para Carrillo; el lateral fue al centro de la cancha, donde Agualimpia se apoyó en Javier Hernández para ir a ocupar el espacio, hasta donde llegó el balón de primera. El colombiano avanzó con ventaja y centró hasta segundo poste, donde Miguel Guzmán cerró la pinza para colocar el 2-0 al minuto 22.

Los pupilos de Carlos Trejo aprovecharon espacios y tuvieron ocasión incluso de marcar al menos otro gol, mediante un remate de Agualimpia que coqueteó con la portería.

Segundo tiempo

La instrucción al medio tiempo era mantener la intensidad para la parte complementaria, pero el árbitro central sancionó una pena máxima a favor de los de casa, cuando Carrillo llegó a la pelota y se la rebotó al atacante, que cayó dentro del área.

Rodrigo Guillén cobró el tiro de castigo para descontar en el marcador con el 1-2 al minuto 51. El resto del partido, Tapachula FC intentó empatar más a base de ganas que de Futbol, generando un par de opciones de peligro, en las que se elevó la figura de Palomo para defender la portería felina y preservar el resultado hasta el silbatazo final.

De esta manera Jaguares FC llega a 16 unidades y se coloca entre los primeros sitios del grupo 3 de la Liga Premier Serie A. Su siguiente compromiso será ni más ni menos que contra el superlíder del pelotón, Racing de Veracruz, el sábado 8 de noviembre, en el estadio Víctor Manuel Reyna.