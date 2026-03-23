Jaguares Negros nuevo campeón

La Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez (OMA) vivió un emocionante cierre de actividades este fin de semana en las canchas de Caña Hueca, donde se disputaron las semifinales y la gran final en medio de un gran ambiente deportivo. Jaguares Negros se quedó con el título al derrotar en tres sets a Canelos Boys en el duelo por la gloria.

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Las acciones comenzaron con dos semifinales sumamente disputadas, en las que los equipos dejaron todo en la cancha en busca del boleto al duelo por el campeonato. En uno de los encuentros, Cubs Adler’s protagonizó un choque cerrado ante el representativo de Jaguares Negros, definiéndose en tres sets con parciales de 21-25, 25-16 y 14-16 a favor de los felinos, mostrando la paridad que existió a lo largo del compromiso.

En la otra llave, Copainalá y Canelos Boys ofrecieron un enfrentamiento igualmente intenso. El conjunto felino logró imponerse en tres episodios con marcador de 25-22, 13-25 y 15-12, en un partido donde la diferencia fue mínima y cada punto se disputó con gran intensidad.

Con los finalistas definidos, la gran final cumplió con las expectativas al presentar un duelo de alto nivel técnico y competitivo. En este encuentro decisivo, Jaguares Negros mostró mayor consistencia en los momentos clave para quedarse con el triunfo en tres sets consecutivos, con parciales de 23-25, 25-15 y 15-12 en el cierre, coronándose como el nuevo campeón del certamen.

Crecimiento

Durante toda la jornada, los equipos demostraron el crecimiento del Voleibol municipal, destacando la entrega, coordinación y nivel competitivo de los jugadores, quienes brindaron un espectáculo digno de una fase final.

La afición también jugó un papel importante al respaldar a sus equipos desde las gradas, generando un ambiente familiar y de apoyo que impulsó a los protagonistas en cada jugada.

Con este torneo, la Liga OMA reafirma su importancia como una de las principales plataformas para el desarrollo del Voleibol en la capital chiapaneca, consolidando espacios de competencia que fortalecen el talento local.

El presidente de la liga Edilberto Sarmiento Capito fue el encargado de entregar los trofeos y también mencionó que la convocatoria ya está lista para todos aquellos que deseen ingresara a la siguiente temporada que comenzará en los próximos días.