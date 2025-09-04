Jaguares Negros rugen con doble triunfo

La sexta jornada de la rama varonil en la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) se disputó con intensidad en las canchas de Tuxtla Gutiérrez, donde el club Jaguares Negros fue el gran protagonista al firmar un doble triunfo que lo coloca como uno de los equipos más sólidos del torneo. Su desempeño dejó en claro que está decidido a pelear por los primeros lugares de la clasificación.

En su primer compromiso, Jaguares Negros tuvo que emplearse a fondo ante un aguerrido Místico A, que no cedió terreno fácilmente. El duelo comenzó con un set muy cerrado que terminó 25-22 a favor de los felinos, quienes mostraron un juego ordenado, con un bloqueo efectivo y ataques precisos por las alas. Sin embargo, en la segunda manga, Místico A reaccionó con fuerza, aprovechando errores en la recepción y castigando con remates potentes para igualar el encuentro 12-25, enviando la definición a un tercer set decisivo.

En el parcial definitivo, Jaguares Negros recuperó su mejor versión. Con saques estratégicos que dificultaron la recepción y una defensa bien plantada, lograron neutralizar los intentos de remontada de Místico A, para llevarse la victoria por 15-09 y asegurar su primer triunfo de la jornada en un partido que mantuvo a la afición al filo de sus asientos.

Sin mucho tiempo para descansar, la sexteta felina volvió a la duela para enfrentar a Lechuzas en su segundo compromiso del día. Esta vez, Jaguares Negros salió decidido a imponer condiciones desde el inicio. Con una ofensiva variada y ataques desde la segunda línea, se adjudicaron el primer set por 25-19. En la segunda manga, Lechuzas intentó reaccionar y apretó el marcador, pero la serenidad y la experiencia de su rival le permitió cerrar el duelo con un 25-22 y consumar su segunda victoria consecutiva.

También saben ganar

Por su parte, Canelos Boy tuvo una jornada positiva al superar en dos sets corridos a Místico B. En un duelo de mucha estrategia, Canelos dominó el primer parcial con marcadores amplios de 25-17, aprovechando una sólida defensa y contundencia en la red. El segundo set fue mucho más disputado, pero consiguieron imponerse por 25-23, asegurando el triunfo y sumando puntos importantes en la tabla general.

Con estos resultados la competencia se mantiene al rojo vivo. Jaguares Negros se consolidan como un rival de cuidado, demostrando su capacidad para mantener un ritmo intenso a lo largo de esta fecha. Tanto Místico A como Lechuzas y Místico B tendrán que ajustar su planteamiento para no perder terreno en la segunda vuelta del campeonato.

La Liga Municipal OMA continúa siendo el escenario perfecto para que los equipos locales muestren su talento y su pasión por el Voleibol, en una temporada que promete emociones fuertes en cada jornada.