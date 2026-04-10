Jaguares NG Tuxtla se corona en estatal

Jaguares NG Tuxtla firmó una destacada actuación en el Torneo Estatal organizado por la Federación Mexicana y celebrado en San Cristóbal de Las Casas, donde se consagró campeón en la categoría 2016-2017, además de colocarse entre los mejores equipos en la división 2014-2015.

El conjunto chiapaneco llegó a la fase final respaldado por un paso firme durante todo el certamen, mostrando orden, intensidad y una identidad de juego que lo convirtió en protagonista desde las primeras jornadas.

Sus resultados en etapa regular reflejaron el nivel competitivo de la escuadra, con triunfos ante Cachorros de Juchitán (3-2), Ráfaga Chiapa de Corzo (3-1), Moctezuma Serrato (2-1), Atlético Tabasco (1-0), Selección Ciudad Real (4-3) y Atlético San Cristóbal (6-1).

Campeones

En la división 2016-2017, Jaguares NG confirmó su gran momento al avanzar con autoridad a la final. En semifinales superó por 2-0 a Atlético Tabasco, mostrando solidez defensiva y contundencia al frente. En el duelo decisivo, el cuadro tuxtleco se impuso por 2-1 ante la Selección Ciudad Real, en un partido intenso en el que supieron manejar la presión para quedarse con el campeonato.

Por su parte, en la categoría 2014-2015 también tuvieron una participación destacada, alcanzando las instancias finales y concluyendo en la cuarta posición, tras enfrentarse a rivales de alto nivel como Rouse JM, lo que deja en evidencia el crecimiento y proyección del club en diferentes divisiones.

El desempeño de Jaguares NG no pasó desapercibido, consolidándose como uno de los conjuntos más competitivos del torneo, gracias a un estilo de juego basado en la disciplina táctica, el esfuerzo colectivo y la mentalidad ganadora.

Gran parte de este logro se atribuye al trabajo del profesor Jonathan Laguna, quien ha sabido guiar al grupo con estrategia y liderazgo, potenciando el talento de cada jugador y formando un equipo sólido que hoy recoge los frutos de su esfuerzo.

Con este resultado, Jaguares NG Tuxtla no solo levanta el título estatal, sino que reafirma su lugar como referente del Futbol formativo en Chiapas, dejando claro que su proyecto continúa en ascenso.