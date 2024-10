Jaguares, obligado a vencer a Montañeses

Faltando cinco jornadas para cerrar la temporada regular, el conjunto de Jaguares enfrentará una verdadera final este sábado cuando reciba en casa a Montañeses, tercer lugar del grupo 3 en la Liga Premier. La exigencia es clara: necesitan sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por la Liguilla del torneo Apertura 2024, pues la competencia en su sector es feroz.

Con 13 unidades acumuladas, los Jaguares ocupan el séptimo lugar del grupo y atraviesan un momento complicado al haber encadenado tres partidos sin victoria, incluyendo juegos consecutivos sin triunfos ante su afición. En un sector 3, donde solo hay cuatro puntos de diferencia entre el sublíder Racing (16) y el octavo puesto Zitácuaro (12), cada duelo cuenta. Para Jaguares, esta oportunidad de resurgir en casa es crucial si desean mantenerse en la pugna por los lugares de clasificación.

Bajo el mando del técnico Alfredo Durán, el equipo chiapaneco necesita un resultado positivo que no solo le permita retomar el camino ganador, sino que, con una combinación de resultados, podría catapultarlo hasta el segundo o cuarto puesto del grupo. Sin embargo, un empate o una derrota podría hundirlos en la octava posición, poniendo en riesgo su clasificación y su posibilidad de avanzar a la “fiesta grande” del Futbol.

Actualmente los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros son quienes pasan a la fase de Liguilla, lo que significa que alcanzar el tercer sitio no garantiza automáticamente un pase. Esto se debe a la competencia con otros grupos, donde el tercer puesto del grupo 2, por ejemplo, tiene incluso más puntos que el líder del 3, Inter Playa del Carmen. De ahí la urgencia de sumar en cada juego, especialmente en los encuentros entre contendientes directos.

Para Jaguares, la jornada actual podría traerles un respiro, ya que varios de los rivales en las posiciones de arriba se enfrentarán. Esto incluye a cuatro de los seis primeros equipos del grupo, que se verán las caras en duelos decisivos. Estos enfrentamientos podría favorecer a Jaguares, siempre y cuando logren una victoria ante Montañeses, ya que otras escuadras como Pioneros y Zitácuaro, que también buscan un lugar en la Liguilla, tendrán partidos aparentemente menos complicados contra rivales que se encuentran en el fondo de la tabla.

Los felinos tienen la ventaja de jugar en casa, un aspecto que suele brindarles mayor confianza por el apoyo de su afición. Aun así, deberán ser capaces de superar la presión que les ha afectado en choques recientes. Para Durán y su cuerpo técnico, este es el momento de hacer ajustes y plantear una estrategia sólida, que no solo les permita dominar desde el arranque, sino mantener la intensidad a lo largo de los 90 minutos.

El panorama no es sencillo y el margen de error es prácticamente nulo. Jaguares no solo depende de su rendimiento, sino también de los resultados de los otros equipos en esta recta final. Su afición espera un desempeño que esté a la altura del desafío y que les permita conservar sus aspiraciones a la Liguilla. De no conseguirlo, su camino a la clasificación podría complicarse aún más en las jornadas restantes.