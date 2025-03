Jaguares, obligado a vencer al Acatlán

Jaguares FC regresa a la acción con sed de revancha y la obligación de vencer al Acatlán, en duelo de la jornada 11 de la Liga Premier, a celebrarse este sábado a las 19:00 horas, en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.

El cuadro chiapaneco cayó al cuarto lugar del grupo 2 con 18 puntos, tras perder la fecha anterior, pero aun así continúan a dos unidades de distancia de los líderes, Deportiva Venados y Faraones Texcoco.

De ahí la necesidad de ganar y esperar a que Venados deje escapar puntos ante Montañeses, lo mismo que Faraones frente al Inter Playa del Carmen, en tanto que el tercero de su pelotón, Racing de Veracruz (19 unidades), también la tendrá difícil en su visita a Tapachula FC (17).

En caso de lograr los tres puntos, los dirigidos por José Luis Trejo podrían subir a la cima; pero si pierden, caerían hasta tres posiciones al término de la jornada.

El arquero felino Alexis Andrade es consciente de ello, por lo que expresó que será importante no confiarse contra Acatlán, a pesar de que son el décimo lugar del grupo 2 con 11 unidades.

“Sabemos que no será un partido fácil. Pese a que el Acatlán no ha tenido una gran temporada, eso no indica que sea sencillo, al contrario, le guardamos el mayor de los respetos”, afirmó.