Jaguares, por un golpe de autoridad a Zitácuaro

Con el objetivo de ganar para mantenerse en la pelea por un puesto en zona de liguilla, Jaguares FC se presente este sábado a las 19:00 horas, en el estadio Ignacio López Rayón de Michoacán, para enfrentar al Club Deportivo de Futbol Zitácuaro, en acciones de la fecha 8 de la Liga Premier Serie A.

Los chiapanecos llegaron a a 13 puntos luego de empatar en casa (1-1) contra Pioneros de Cancún, resultado que les costó ceder el liderato del grupo 3 ante Inter Playa del Carmen, que acumula 15 unidades, mientras que Montañeses FC también los rebasó al contar con 14.

“Lo más importante es que nos mantenemos peleando en el liderato, la clasificación. Nos viene bastante bien. Son dos salidas muy complicadas; en este grupo no hay filiales y nadie te regala nada”, apuntó al respecto el entrenador de Jaguares FC, Alfredo Durán.

Por su parte, Klinsman Calderón resaltó la importancia de que el equipo no conoce la derrota hasta el momento, y al ser juegos de visitante, en caso de ganar por dos o más goles, se pueden traer hasta 4 puntos. “Somos el único equipo invicto y lo importante es sumar. Estamos del 1 al 3; no hemos perdido y la gente sigue respondiendo porque no hemos perdido”, apuntó.

Respecto al CDF Zitácuaro, es importante mencionar que apenas ha ganado un encuentro en la actual campaña, a cambio de tres empates y tres caída, por lo que cuenta con 6 unidades que lo ubican en la novena posición, por lo que ante Jaguares tendrán uno de sus últimos llamados para pelear por algo en este Apertura 2024.