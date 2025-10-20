Jaguares recibe a Deportiva Venados

Un duelo crucial en sus aspiraciones de seguir remontando posiciones es el que afrontará Jaguares FC ante Deportiva Venados, en el marco del llamado Lunes Premier. El partido arrancará a las 8:05 de la noche, en el Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna.

El conjunto felino, que dirige el director técnico interino, Carlos Trejo, cerró su preparación la mañana del domingo, dejando todo listo para el encuentro en el que buscará alargar su racha sumando, luego de hilvanar tres victorias y un empate en sus últimos cuatro compromisos para contar con 10 puntos que los sitúan en la parte media del grupo 3.

El compromiso es de vital relevancia para los chiapanecos, pues tras el duelo de este lunes vienen dos encuentros de alto grado de dificultad, comenzando con el clásico chiapaneco en Tapachula (Fecha 10) y después recibirán al súper líder, Racing de Veracruz (Fecha 11).

La buena noticia al interior del cuadro felino es que tendrán a todos sus jugadores disponibles para este duelo, lo cual incluye a los delanteros colombianos, Juan Camilo Agualimpia y Hasan Vergara, quienes han arrastrado molestias que les han impedido rendir al 100 por ciento en lo que va de la temporada.

Venados, un rival especial

Deportiva Venados es de los punteros del campeonato con 15 unidades, por lo que su objetivo será mantener el ritmo que han alcanzado hasta ahora en el torneo.

El equipo dirigido por Alfredo García Salmones viene con la moral a tope, tras golear en la fecha anterior a Montañeses FC (3-0), siendo una de las mejores ofensivas del pelotón con 15 goles anotados.

Además, el encuentro será especial para los aficionados chiapanecos, que verán con la camiseta rival al goleador colombiano, Klinsman Calderón, quien fuera el máximo artillero de los desaparecidos Cafetaleros de Chiapas y quien hasta el torneo anterior defendió también la camiseta de Jaguares FC.

Otro elemento que es un viejo conocido para los fanáticos es Pedro Hermida, defensa central, que también tuvo grandes actuaciones en estos dos clubes en épocas recientes.