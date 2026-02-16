Jaguares ruge en casa

Con solitaria anotación del zaguero central, Fernando Ramírez Pérez —al minuto 36— y otra destacada actuación del guardameta Emiliano Palomo Marroquín en la segunda mitad, Jaguares FC sumó tres puntos vitales en la fecha 19 de la temporada 2025-2026 de la Liga Premier FMF, al superar 1-0 a Cañoneros FC.

El resultado logrado ante sus más fieles seguidores, que no faltaron a la cita para alentar y disfrutar del Día del Amor y la Amistad en las tribunas, lo mantiene en la lucha por un lugar en la fase final.

Victoria con sufrimiento

El equipo de la selva se presentó ante su afición con la necesidad de recomponer el camino, tras su derrota de la jornada anterior contra Pioneros de Cancún (0-2), un resultado que pegó en el ánimo y puso en entredicho su posición en el grupo 3.

Con este panorama a cuestas, Jaguares FC salió decidido a imponer condiciones desde el silbatazo inicial del árbitro Brian Jiménez Ramírez, en un duelo en el que por cierto, el equipo felino estrenó el nuevo horario de sus juegos en casa, a las 6:00 de la tarde.

Los pupilos de Carlos “Borre” Trejo mostró orden, paciencia y una clara intención ofensiva desde el arranque con los colombianos Hasan Vergara y Juan Camilo Agualimpia en punta, conscientes de que no podían dejar escapar unidades en casa en esta recta decisiva del campeonato.

La primera jugada de gran peligro llegó tras una descolgada que dejó a Ángel Tecpanécatl habilitado dentro del área, donde el atacante sacó un disparo con dirección de gol, pero una oportuna y arriesgada barrida defensiva evitó la caída del marco visitante, ahogando el festejo en las tribunas.

Jaguares mantuvo la posesión y buscó abrir espacios ante un rival que apostó por el orden y el contragolpe, mientras que en defensa, los chiapanecos mostraron solidez y concentración, sin conceder opciones claras en el primer tiempo.

Los chiapanecos tuvieron otra gran ocasión para marcar tras una acción generada por la banda izquierda, donde Osiel de la Cruz quedó habilitado para rematar dentro del área, pero le dio demasiada potencia a su remate para volar el balón, en otro gol que parecía cantado.

Pero Jaguares FC no perdió la fe y el premio a la insistencia llegó al minuto 36, tras un mal rechace de la zaga visitante en un balón aéreo, al cual Fernando Ramírez estuvo atento para empujar al fondo de las redes para el 1-0, desatando la euforia en el Víctor Manuel Reyna.

Antes del descanso, los felinos generaron un par de oportunidades más que pudieron ampliar la ventaja; sin embargo, la falta de puntería impidió que el marcador reflejara con mayor claridad el dominio local.

Segundo tiempo cardíaco

Para la parte complementaria, Cañoneros regresó con mayor intensidad, presionando alto desde la salida y recuperando el balón en campo rival, complicando el accionar de los locales.

El encuentro se tornó más disputado, con aproximaciones constantes sobre la portería de Jaguares y fue entonces cuando emergió la figura del arquero Emiliano Palomo, quien con intervenciones oportunas y reflejos precisos evitó el empate en par de disparos peligrosos de César Pantoja, elevando también los festejos de la tribuna para reconocer las salvadas.

El arranque intenso de Cañoneros obligó al cuerpo técnico felino a realizar ajustes lo antes posible y al minuto 62 ingreso al terreno de juego Luis Fernando Esponda y Óscar Arredondo, para volver a equilibrar el trámite del juego y permitir que los felinos tuvieran más ocasiones al ataque.

Sin embargo, en el frente Vergara y Agualimpia no estuvieron en su mejor noche y aunque siempre voluntariosos, tuvieron la pólvora mojada, por lo que la sensación de que podría venir el empate del rival se mantuvo.

Tan fue así que Trejo apostó por defender el resultado al cierre del encuentro, enviando al campo a Pedro Santos en lugar del volante ofensivo Rodrigo Lajud.

Al final, vinieron otro par de ajustes con la entrada de Lenin Pérez y Javier Hernández para refrescar el ataque y dar descanso a los arietes colombiano, cambios que también permitieron enfriar el partido ante un cuadro de Cañoneros que ya no pudo sostener la insistencia sobre la meta chiapaneca, resignándose a una nueva derrota que los condena al sótano de su sector.

Victoria para mantenerse

Con el silbatazo final, Jaguares FC aseguró tres puntos fundamentales que lo mantienen enganchado en la pelea por la clasificación, llegando ahora a 26 puntos, mientras que Cañoneros continúa sumido al fondo del Grupo 3 con 10 puntos.

El equipo ahora deberá esperar el cierre de la jornada 19 del torneo 2025-2026 de la Liga Premier para conocer su posición exacta en la tabla de clasificación, además de empezar a enfocarse en otra ‘final’ por tres puntos vitales ante Dragones de Toluca, equipo al que visitará el sábado 21 de febrero.