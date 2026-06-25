Jaguares ruge en el Torneo Héroes Bonampak

Grandes jugadas y emociones enmarcaron la jornada de partidos pendientes programada por la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque para emparejar las estadísticas en el 10º Torneo Héroes Bonampak.

En esta ocasión la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente fue escenario de únicamente cinco duelos aplazados, con motivo del Día del Padre.

Zarpazo de los Jaguares

Uno de los juegos más atractivos de la sesión, con puntos cruciales en disputa rumbo a la fase final, fue en el que Jaguares FC venció por 8-3 al conjunto de Rayados Diarios FC.

Los felinos tuvieron como principal artífice a Javier Barrientos, con un triplete, mientras que Luis Domínguez puso un doblete, y con un tanto aparecieron Miguel Alegría y Luis Barrientos.

El cuadro felino hizo la tarea al sumar los tres unidades en una de sus últimas cartas para clasificar, para llegar a 19 y acortar distancias precisamente ante el conjunto al que derrotó, puesto que Rayados se quedó estancando en 21.

Duelo de alto nivel

En un partido con sabor a Liguilla, Cayuco FC ganó por 3-1 frente a Santos FC, con doblete de Carlos Ocaña y una diana de Giovani Ramírez. El gol de la honra de su rival lo anotó Humberto García.

Por el momento, Cayuco FC es el segundo lugar de la tabla general, arribando a 37 puntos que lo acercan al líder Ice Cars FC (41). En contraste, los santistas se quedan en 33 unidades y dejan escapar la opción de subir al subliderato.

Otros encuentros

Las acciones arrancaron con el choque entre Ambulancias Colibrí FC y Santa Cruz, un duelo que puso frente a frente a dos equipos en su último llamado para aspirar a colarse a la “fiesta grande” y cuyo resultado fue un salomónico empate 3-3. No obstante, los santistas salieron con una mejor renta al sumar el punto extra como visitantes.

Diego Cárdenas marcó en dos ocasiones por el Santa Cruz; Daniel Méndez completó la cuenta, y del lado contrario se registraron anotaciones de Luis Abarca y Flavio Pérez, además de un autogol. Con este resultado las aves de la salud llegaron a 17 unidades, y su oponente acortó distancias al contar con 15 puntos. Ambos se aferran a la esperanza de clasificar.

En otro choque espectacular, Aston Villa derrotó por 11-2 al Real Brasil. Alexander Molina se despachó con la cuchara grande al anotar cinco dianas; Alex Robles puso un “hat-trick”, y con un tanto cada uno figuraron Brayan Hernández y Fernando Molina, sumados a un autogol del rival, que por cierto tuvo como anotadores a Marcos Torres y Carlos Hernández.

De esto modo Aston Villa llegó a 31 unidades, mientras que los brasileños comprometen seriamente sus aspiraciones de Liguilla al quedarse con 17. Finalmente, la directiva de la Liga Guerrero Zoque, que preside Carlos Castillo Ramírez, informó que el encuentro entre Mamitas Chiapas y Águilas FC se resolvió por la vía default, decretando el triunfo para estos últimos (3-0).