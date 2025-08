Jaguares se refuerza en el ataque

Una de las líneas que Jaguares FC ha reforzado con mayor acierto para el próximo torneo es el ataque. Entre los refuerzos nacionales sobresale Miguel Ángel Guzmán, oriundo de Ocotlán, Jalisco, un delantero con buen pie que lucha con determinación en la pretemporada para ganarse un lugar en el once inicial.

Guzmán Plancarte fue titular en el reciente partido ante Atlante y durante los entrenamientos muestra compromiso y entrega para convencer al cuerpo técnico encabezado por Francisco Ramírez. “Todos estamos poniendo nuestro granito de arena. Hacemos lo que nos toca, el cuerpo técnico planea y nosotros nos ponemos a las órdenes, cada uno en lo que le corresponde”, afirmó.

El delantero destacó la unión del plantel tanto dentro como fuera del campo, aspecto fundamental para formar un conjunto sólido que aspire a cumplir objetivos comunes. “Somos un equipo muy unido, nos estamos preparando bien y sabemos que el torneo está cerca. Me ha tocado conocer a buenos compañeros”, agregó.

Después de varias semanas de trabajo intenso, el ambiente positivo en la escuadra se refleja en la comunión con la afición, a la que Guzmán invita a mantenerse cercana al plantel durante la competencia. “Ya estamos muy motivados. Todo el equipo se está preparando, ya urge que ruede la pelota y que la afición vuelva a la grada a disfrutar el torneo”, mencionó.

Al llegar a Chiapas, Guzmán Plancarte tenía altas expectativas sobre el club, y la respuesta del público ha sido una grata sorpresa para él. “La verdad, no me lo esperaba; la expectativa era grande, pero me sorprendió. Nos apoyaron mucho y el entorno es motivante”, concluyó.