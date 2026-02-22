Jaguares sobre Ruedas impulsa la inclusión

Con el objetivo de promover la inclusión y abrir mayores espacios para el deporte adaptado en Chiapas, la Liga del Sureste Jaguares sobre Ruedas celebró la mañana del sábado su jornada piloto en la Unidad Deportiva Patria Nueva Patricia Ortiz Mena, reuniendo a seis equipos que dieron muestra de talento, disciplina y espíritu competitivo.

La actividad arrancó desde temprana hora con un ambiente familiar en las gradas y una notable organización en la cancha, donde jugadores en silla de ruedas demostraron que la pasión por el deporte no tiene límites. Esta primera experiencia sirvió como evaluación para consolidar el proyecto y sentar las bases de lo que será el torneo formal en los próximos meses.

Representantes

Los seis representativos participantes disputaron encuentros dinámicos, con intensidad y estrategias bien definidas tanto en defensa como en ofensiva. La movilidad, precisión en los pases y contundencia frente al aro fueron aspectos que marcaron la diferencia en varios compromisos, generando partidos equilibrados y emocionantes hasta el último minuto.

En entrevista exclusiva con “Cuarto Poder”, el presidente de la liga, Raúl Guadarrama, destacó la relevancia de este esfuerzo colectivo, subrayando que la meta principal es fortalecer la inclusión a través del deporte.

“Este proyecto nace con la firme intención de demostrar que el deporte es para todos. Queremos que Jaguares sobre Ruedas sea un espacio de verdadera inclusión, donde las personas con discapacidad encuentren oportunidades reales de desarrollo físico, emocional y social. No se trata solo de competir, sino de dignificar y visibilizar el talento que existe en nuestro estado”, expresó.

Asimismo, añadió que esta jornada piloto representa apenas el inicio de un plan integral que contempla más actividades deportivas y de capacitación para entrenadores y jugadores.

“Estamos trabajando para ampliar la oferta de actividades en el deporte adaptado. Buscamos generar torneos constantes, clínicas formativas y alianzas con instituciones que respalden este movimiento. Queremos que Chiapas sea referente en inclusión deportiva”, puntualizó.

Respuesta positiva

La respuesta de los participantes fue positiva, destacando la importancia de contar con espacios adecuados y organizados para la práctica sistemática. Padres de familia y asistentes coincidieron en que este tipo de iniciativas fortalecen el tejido social y promueven valores como el respeto, la empatía y el trabajo en equipo.

Con esta prueba, la Liga del Sureste Jaguares sobre Ruedas da un paso firme hacia la consolidación de un certamen que promete crecer en convocatoria y nivel competitivo, siempre bajo la premisa de la inclusión como eje rector.