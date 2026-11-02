Jaguares Unicach, con rugido de campeonato

La Liga Uniflag de Tocho Bandera celebró una emocionante jornada de campeonato para la Conferencias B del torneo Open Mixto, la cual vio a Jaguares Unicach proclamarse campeón en el emparrillado sintético de Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

La jornada inició con los duelos de semifinales, donde Thunders superó 24-12 a Toros, mientras que Unicach dejó en el camino a Power Puff por escore de 28-12, quedando así servida la mesa para el juego final.

Duelo de alto nivel

Thunders tuvo la primera serie ofensiva, en la que avanzaron con pases cortos hasta que, en cuarta oportunidad y gol, lograron la anotación por pase de Irving Gutiérrez a Victoria Liévano y más la conversión de dos puntos de Héctor Rosales se fueron arriba 8-0.

Sin embargo, Unicach respondió con una escapada por el costado para ponerse de cara a la zona prometida. Entonces vino la anotación con pase corto y carrera de Zoé Palacios y más la conversión de Félix Cruz el marcador se empató 8-8.

Ambos equipos desaprovecharon sus siguientes series ofensivas, provocado esto sobre todo por castigos marcados por los oficiales.

Parecía que el duelo terminaría empatado al medio tiempo, pero Unicach sorprendió con un pase de costa a costa para el touchdown de Yoel Martínez y más la conversión de Belén Barrios tomaron la ventaja de 15 puntos contra 8.

Arranque trepidante

La escuadra universitaria tuvo la primera posesión de la segunda mitad, sumando yardas con pases precisos hasta encontrar la zona prometida con un pase corto a Félix Cruz, sin lograr la conversión, pero estirando su ventaja a 21-8.

Thunders tomó el ovoide pero pronto sufrió otro duro golpe a sus aspiraciones, con una intercepción de Cruz, que se metió hasta la zona de anotación para elevar la ventaja a 27-8.

Así mismo, reaccionó con un pase flotado y a las espaldas de la defensa para el touchdown de Héctor Rosales que acortó distancias con el 27-14.

No obstante, en los minutos finales los castigos volvieron a jugar en su contra, con una anotación que parecía revivirlos, pero que al final no contó por un nuevo de los oficiales.

Unicach aprovechó para consumir los últimos segundos al reloj con acarreos, evitando riesgos en sus posesiones, garantizando así la victoria y el título de la Conferencia B.

Finalizadas las acciones, Gilberto Carbonell Gómez, director general de la Liga Uniflag, entregó a nombre de su directiva los trofeos al campeón a Jaguares Unicach, así como al subcampeón, Thunder, además del premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la final, para Félix Cruz.