Jaguares Unicach destaca en aguas abiertas

Con cuatro posiciones dentro del Top 10 en la distancia de 1.5 kilómetros, el equipo Jaguares de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) cumplió con una destacada participación en el Gran Retto Aguas Abiertas Huatulco 2026, celebrado en las costas de Oaxaca.

Bajo la dirección del entrenador Óscar Raúl Sánchez Morales, la delegación chiapaneca compitió en diferentes categorías, en ramas varonil y femenil, enfrentando difíciles condiciones, propias de una prueba de Natación en mar abierto.

Los mejores resultados llegaron en el sector varonil de 20-24 años, donde Ángel Ernesto Ortega Clemente consiguió el sexto lugar, con tiempo de 28 minutos y 12.9 segundos, mientras que Daniel Alejandro Corzo Fuentes ocupó la octava posición, con 28:41 minutos.

En la rama femenil de 20-24 años, Daphne Muñoz Sarmiento finalizó en noveno lugar, con registro de 32:14 minutos, seguida por Fernanda Sánchez Castillo en décimo con 33:54 en el cronómetros.

Por su parte, Joanna Jocelyn Silvano Sánchez y Ana Lucía Contreras García terminaron en los puestos 11º y 12º respectivamente, dentro de la categoría femenil de 17-19 años.

En la división varonil de 20-24 años participaron también Samuel Emiliano Morales Pérez, quien concluyó en 15º, y Brayan de Jesús Vicente López, en 20º.

Asimismo, Gabriel Ramos Jiménez, estudiante de la Unicach, que representó al equipo del club deportivo El Delfín de Chiapas, finalizó en el 17º lugar de la categoría varonil de 20-24 años, con tiempo