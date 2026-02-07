Jaguares va por puntos clave en Cancún

Jaguares FC afrontará un compromiso determinante en sus aspiraciones de Liguilla ante Pioneros de Cancún. El partido corresponde a la fecha 18 de la Liga Premier y se jugará este sábado a las 15:30 horas en el estadio Cancún 86.

El conjunto dirigido por Carlos Trejo llegará a territorio quintanarroense con la urgencia de reencontrarse con la victoria, luego del empate obtenido en casa frente a Montañeses y tras una semana sin actividad dentro del grupo 3 al corresponderle descanso.

El duelo cobra especial relevancia debido a la cercanía entre ambos equipos en la tabla de clasificación, pues los felinos ocupan el quinto lugar del pelotón con 23 unidades, mientras que Pioneros se encuentra en séptimo con 22.

Consciente de lo que está en juego, el plantel chiapaneco saldrá a la cancha con la consigna de regresar a casa con puntos que fortalezcan su objetivo de avanzar a la fase final del campeonato de ascenso.