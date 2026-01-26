Jaguares y Montañeses firman empate de alarido

Jaguares FC y Montañeses firmaron un espectacular empate tres a tres en la fecha 16 de la Liga Premier; el duelo se jugó en el estadio zoque Víctor Manuel Reyna.

La primera mitad fue intensa, pero sin goles. Rodrigo Lajud estuvo cerca de abrir el marcador para los felinos con un disparo que se estrelló en el travesaño, mientras que la delantera veracruzana exigió al máximo al guardameta Emiliano Palomo, quien respondió con solvencia para mantener el cero a cero.

Complemento

Apenas al arranque del segundo tiempo, Jaguares dio el primer zarpazo; el capitán Ángel Tecpanécatl aprovechó un mal despeje de la zaga rival y mandó el balón al fondo de las redes para el uno por cero. La reacción de Montañeses FC no tardó y llegó por la vía penal, con Carlos Siqueiros cobrando de manera efectiva para igualar el marcador uno a uno al 57’.

Al minuto 68, Jaguares FC recuperó la ventaja en una jugada de pinzas: Diego Oliva envió un centro venenoso que el colombiano Hasan Vergara remató para el dos por uno. Sin embargo, los felinos volvieron a complicarse al conceder otro penal, que Luis Galicia convirtió para el 2-2.

Al minuto 85 el visitante sorprendió a través de Paolo Bertani, quien empujó un rebote dentro del área y puso el 3-2 a favor de Montañeses. Pero Jaguares no bajó los brazos y provocó un penal al 90’ que Luis Ángel Carrillo transformó en el 3-3 definitivo.

Emociones extra

Luego disputaron la tanda de penales por el punto extra, instancia en la que Montañeses FC ganó 9-8.

Con este resultado, Jaguares llega a 23 puntos, mientras que los veracruzanos sumaron dos unidades y llegaron a 19.