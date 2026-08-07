Jairo Morán conquista el bronce

El atleta chiapaneco Jairo Morán Martínez volvió a poner en alto el nombre de México al conquistar la medalla de bronce en la prueba de Impulso de Bala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, celebrados en el estadio Olímpico Félix Sánchez.

Originario de Pijijiapan, Chiapas, Morán registró una marca de 19.04 metros, suficiente para asegurar un lugar en el podio en una competencia de alto nivel, firmando una destacada actuación apenas seis semanas después de haber sido sometido a una cirugía, de la cual logró recuperarse a tiempo para representar al país.

El chiapaneco de 28 años y quien actualmente entrena representando al estado de Nuevo León, sumó su segunda medalla en Juegos Centroamericanos y del Caribe, luego de haber obtenido la plata en la edición de El Salvador 2023 con un lanzamiento de 19.18 metros.

La prueba fue dominada por el atleta olímpico mexicano Uziel Muñoz, quien se quedó con la presea de oro gracias a su resultado de 20.51 metros, mientras que el cubano Juan Vázquez obtuvo la plata con 19.34 metros. Morán completó el podio con sus 19.04 metros.

Además, el registro conseguido en Santo Domingo representa la cuarta mejor marca en la trayectoria deportiva del chiapaneco. Su mejor lanzamiento continúa siendo de 19.67 metros, establecido el pasado 30 de mayo de 2026 en Oklahoma, confirmando que se mantiene entre los mejores impulsores de bala de la región.