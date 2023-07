Jake Cosío, a Puebla con buenas expectativas

Después de un buen inicio de temporada, Jake Cosío, piloto del auto 51 de Chevron Havoline, busca cerrar la primera mitad del campeonato con un resultado que lo acerque a la posibilidad de situarse en la punta de la clasificación general.

“Personalmente me siento bastante bien, motivado para cerrar la mitad de temporada. Sin duda el auto está en las mejores condiciones para pelear por la victoria. Es una pista que le va muy bien al Sidral Aga Racing Team; ha tenido muy buenos resultados y, personalmente, me gusta mucho. Ahí gané mi primera carrera en Nascar, me trae muy buenos recuerdos”, declaró

Actualmente, el integrante del Chevron Havoline Racing Team se encuentra en zona de “playoffs” como el segundo comodín, por lo que busca acercarse a los cuatro primeros de la tabla para clasificar de manera directa a la final.

“Para la segunda parte de la temporada mi objetivo es llegar a la fecha diez entre los cuatro primeros. De lo contrario, ser ese comodín para meternos dentro de los seis mejores del campeonato y pelear para la final. Ese es el sueño, es nuestro objetivo y no hay más que buscar los puntos”, indicó.

Jake es consciente de que un buen resultado es clave para la lucha del campeonato, por lo que el autódromo Miguel E Abed es la locación perfecta para sumar puntos importantes en búsqueda de la postemporada.

“Me gustaría cerrar la primera parte de la temporada con un buen resultado. Buscar la victoria es el objetivo, pero un podio es un resultado bastante favorable. Es un circuito donde los coches son bastante parejos, tenemos muy buen ritmo, hemos ganado tres de cinco carreras en el equipo, y eso habla que tenemos un buen balance”, señaló.

El piloto capitalino enfocará todos sus esfuerzos en situarse junto a los líderes en los primeros giros de competencia, evitando cualquier incidente y manteniendo la posición para cerrar muy fuerte en el segundo “stage”. Luego de cinco fechas disputadas, hizo un balance de todo lo vivido y agradece el apoyo del equipo, ya que la buena relación entre ambos es la clave en la obtención de resultados.

“El balance de las primeras cinco carreras es muy bueno, el equipo ha hecho un buen trabajo, me he acomodado muy bien con ellos, con mi ingeniero y con los mecánicos. Fue un cambio bastante radical en general, pero me siento bastante cobijado por todo el equipo. Me siento bastante bien y espero que sea el primero de muchos años juntos”, añadió.