Jake Cosío, de vuelta a la acción en Querétaro

Nascar México visita por segunda ocasión en el año el Autódromo de Querétaro para disputar la undécima fecha de la temporada 2025 y la segunda de los playoffs.

El Chevron Racing Team se prepara para maximizar el resultado este fin de semana y si bien Cosío no se encuentra en la postemporada por el título, la posibilidad de sumar una victoria a su palmarés es alta y podría ampliar las vitrinas del piloto capitalino.

Para esta fecha se utilizará la configuración de óvalo, lo que obliga a los pilotos a buscar vueltas rápidas en todo momento. Se espera que la pista de 1,275 metros mejore vuelta tras vuelta y que la diferencia entre pilotos sea mínima.

Jake apuesta por la experiencia, ya que conoce perfectamente el circuito. En 2023, obtuvo su primera victoria en la categoría en este mismo lugar, por lo que este fin de semana es uno de los claros favoritos para llevarse la bandera a cuadros.

La carrera está programada para iniciar este domingo a las 13:40 horas. Tendrá una duración de 140 giros o 100 minutos, con una bandera amarilla de competencia en la vuelta 65.

Jake Cosío agradeció el apoyo de toda la afición e invitó a sus seguidores a darse cita este fin de semana en el Autódromo de Querétaro.

“Estoy muy agradecido con nuestros mecánicos e ingenieros que hacen esto posible y, sobre todo, con Chevron Havoline, Ana Seguros, JBL, Ultracel, Cobra Express, Blindo Car, Viakon, Bomberg, que me acompañan carrera tras carrera. ¡Vamos a darlo todo este fin de semana!”, sentenció.