Jake Cosío se enfoca en su siguiente reto

Jake Cosío, piloto del auto 51 del equipo Chevron Havoline, ha demostrado su alto nivel y gran calidad al volante, incluso cuando los resultados no reflejan todo el trabajo realizado en lo que va del campeonato Nascar México Series.

Su más reciente carrera fue en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed de Puebla, donde la lluvia fue un factor extra a superar, que incluso obligó a que la clasificación no se pudiera realizar, por lo que el orden de salida fue acorde a las posiciones del campeonato, lo que obligó a que Jake partiera en la sexta fila.

“Tuvimos un poco complicado arrancar la media tabla”, recordó el piloto, quien a pesar de haber arrancado en la mitad del pelotón pudo avanzar bastantes posiciones hasta ubicarse en la sexta general y cuarto de la categoría, lo que dio la oportunidad de pelear directamente por el podio de la carrera.

“La verdad tenía mucho potencial para esta fecha, era muy rápido el auto, arrancamos 12 y pudimos llegar hasta la sexta posición, pero tuvimos un inconveniente al final. Había coches con buen ritmo y otros que se fueron para atrás. Teníamos auto para pelear por el podio”.

Sin embargo, al pelear por el podio, una falla mecánica provocó un trompo de Cosío, lo que le arrebató la posibilidad de pelear por el top 3, relegando al piloto capitalino a la parte final del grupo antes del final del primer stage.

“Se me rompió un mango y solo me quedé con frenos atrás, llegué a la frenada y se me fue de la parte trasera. Estuve mucho tiempo en pits porque estuvieron cambiando el mango y la suspensión. Muy lamentable la falla en este momento del campeonato. Tenía todo el potencial para quedar dentro de los tres primeros, el coche estaba bien y el equipo Sidral Aga había hecho un gran trabajo”, lamentó.

Jake regresó a la pista con varios giros de desventaja, por lo que se enfocó en sumar alguna posición y poder tomar la bandera de cuadros.

Al final, prometió regresar con todo para la siguiente fecha en Monterrey, en búsqueda de asegurar un lugar dentro de los playoffs de la categoría.