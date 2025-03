Jan Luka, a dar la sorpresa en Chiapas

Jan Luka Worthmann se presenta como una de las caras nuevas para el campeonato Trucks México Series, su objetivo es dar muestra de su calidad al volante en la Fecha 2 que se correrá en el Súper Óvalo Chiapas, el próximo domingo 23 de marzo.

Con el respaldo de Nucage Publicidad, Pedroza Motorsports, ADN Consulting, Agunsa, Glacier Water y 3M, el joven de apenas 17 años de edad –de padre alemán y madre mexicana– cuenta con amplia experiencia en Karting, participando incluso en cuatro carreras en Europa, pero dio el salto a Nascar México para este 2025, siendo una de las apuestas del prestigiado equipo HO Speed Racing.

Jan Luka, ¿Qué significa para ti incursionar en Nascar Trucks con el equipo HO Speed Racing?

“Realmente siento que es una muy buena oportunidad que tuvimos de poder contactar con ellos y acordar para este año, llevan siendo campeones cinco años en Trucks, tienen categoría Challenge y Nascar México, es un equipo bastante grande y en esta fecha que pasó (en San Luis Potosí) me di cuenta que es un equipo muy bien organizado, se podría decir que para mí es el mejor con el que podría estar y ahora sí que aprovecharlo”.

¿Cómo te encuentras a pocos días de la segunda fecha de Trucks México que se corre en Chiapas?

“La semana pasada tuve una carrera de GoKarts en Monterrey, eso creo que sirve un poco de preparación, además de lunes a miércoles haré ejercicio en gimnasio, saldré a correr, descansar también es importante, e hidratarme porque la carrera va a ser un Infierno de calor de seguro”.

¿Qué te han comentado en el equipo sobre cómo correr en el Súper Óvalo Chiapas?

“Justo estaba platicando con varios pilotos y mecánicos sobre cómo estará la pista allá y sí me dijeron que para empezar es una pista que es casi a fondo, pero tiene peralte. Entonces no parece que fuera casi a fondo, y también tiene algunos desniveles que pueden provocar que el coche se mueva un poco, los muros están muy cerca, entonces es mucha velocidad en una pista muy cerrada y mañosa; me dijeron que hay que tener cuidado e irle agarrando bien desde el principio”.

¿Cómo afrontarás el tema del calor, que es característico de esta plaza?

“Me han dicho que puede causar muchos problemas. En Monterrey el año pasado un montón de pilotos no terminaron porque el calor era demasiado, entonces sí me recomendaron que llevara una bebida con electrólitos para estarme hidratando durante las banderas amarillas o cuando haya stage, y estarme hidratando desde este lunes”.

Y dentro de tu estrategia de carrera qué has pensado, ¿Iras con todo adelante o evitar los golpes y cerrar fuerte?

“Creo que lo primero es tener un buen ritmo, poder hacer vuelta tras vuelta igual y muy rápida, obvio la clasificación quisiera clasificar en un buen lugar, pero si no se logra no es lo más crucial en la carrera porque son muchas vueltas, puede haber golpes, el stage, entonces sería tener ritmo, ir cuidando la camioneta y hasta el final empujar con todo”.

Después de haber corrido la primera fecha en San Luis Potosí, ¿Cómo ves el nivel en la categoría?

“Vi que entraron bastantes novatos, vamos a tener una buena pelea entre los novatos y veteranos, andan bastante duros todos, entonces va a ser un buen reto”.

Finalmente, ¿Vas por el título de Novato del Año o crees que puedas pelear por el campeonato?

“Obviamente el sueño sería ganar el campeonato de Novatos, el del Torneo Regular y todo, pero va ser complicado y no conviene arriesgarme mucho para ir por el de la temporada regular cuando podemos ir tranquilamente por el de novatos y aprender de todas las carreras”.