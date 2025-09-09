Jaque mate al grito de “¡viva Chiapas!”

El trebejista infantil Tomás Emmanuel Cañaveral Cáceres se consagró campeón del Torneo por la Independencia de Chiapas, cuya organización corrió a cargo del Club de Ajedrez Infantil de Chiapas, A. C., y que tuvo como escenario el Centro Cultural y Museo David Gómez Solana, en el corazón de Tuxtla Gutiérrez.

A pesar de que se giró la convocatoria con poca anticipación, el certamen contó con buena respuesta, pues acudieron 28 jugadores de diferentes edades y niveles. Además, fue motivo de celebración y orgullo para los participantes de esta ciudad y del estado, ya que se llevó a cabo evocando a personajes ilustres de Chiapas como Joaquín Miguel Gutiérrez y Fray Matías de Córdoba.

Se disputó a 5 rondas

José Carlos Morales Gómez, coordinador estatal de Ajedrez de Chiapas para la Federación Mexicana del Deporte Escolar (Femedees), estuvo a cargo de la supervisión del torneo, el cual se disputó bajo el sistema suizo a 5 rondas, con un ritmo de juego de 15 + 5 minutos de incremento por contendiente.

Tras los embates en el tablero con las piezas de Ajedrez, se impuso como máximo campeón Tomás Emmanuel Cañaveral Cáceres, de apenas 8 años de edad, mostrando gran temple y estrategia en cada movimiento, para alzarse como monarca y revelación del certamen.

Fue seguido en la clasificación final por el jugador con grado de Arena FIDE Master (AFM), Héctor Iván Moreno Samayoa, mientras que en tercero se colocó Christofer Emiliano Martínez, procedente del municipio de Jitotol.

Torneo con causa

El maestro Morales Gómez añadió que la comunidad ajedrecística se dio cita en este evento no solo para celebrar su orgullo patrio, pues mediante este tipo de actividades también están recaudando recursos para apoyar a la seleccionada chiapaneca Ananda Sofia Orantes, que en los primeros días de noviembre estarán participando en el Torneo Internacional de Ajedrez de Deporte Escolar en Córdoba, Colombia.