Jaque mate en la Copa Pakal el Grande

Con éxito se llevó a cabo la cuarta edición de la Copa Pakal el Grande: El Despertar de Lakam Ha’, en el Hotel Misión de Palenque, con el aval de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas.

En total participaron 155 jugadores y jugadoras en este evento organizado por Club de Ajedrez Baakal, con el apoyo del municipio de Palenque a través de la dirección del deporte municipal, que contó con un escenario de estrategia, temple y misticismo.

Ganadores

En la categoría libre, el gran maestro Sion Galaviz Medina (Yucatán) se volvió a coronar campeón en esta edición, mientras que en segundo lugar se ubicó el GM Juan Carlos González Zamora (Yucatán) y en en tercero, el maestro Roberto Ramos Silvera (Quintana Roo).

En lo que corresponde a la segunda fuerza, el ganador fue el maestro Gustavo Falcón Pérez, en segundo quedó Ernesto López Tabasco y en tercero se colocó Juan Coa Guzmán, los tres procedentes del estado de Tabasco.

En la categoría de aficionados, Quintana Roo se llevó el campeonato a través de la jugadora Naomi Chay Feliciano, segundo puesto para Aarón Abnaal Méndez (Chiapas) y tercero para Valeria López Viña (Tabasco).

Para el sector juvenil, Kenia Ocaña Pérez (Tabasco) se llevó el título, seguida por Oliver Saragoz Hernández (Chiapas), y en tercero figuró Alexander Santos Córdova (Quintana Roo).

Por último, en la infantil, Álvaro Barrera Santos (Yucatán) se quedó con el título; en segundo se ubicó Luis Rodríguez Pina (Tabasco) y en tercero, Jonatan Peralta Olvera (Tabasco).

Gran evento

Edén López Martínez, vicepresidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas, A. C., resaltó que el torneo fue válido para Elo FIDE internacional en la división libre y para “rating” nacional en todas las categorías con aval de la Federación Nacional de Ajedrez de México, A. C. (Fenamac).

“Fue un evento magnífico, un evento grandísimo no solamente en la cantidad, sino también en la calidad de los jugadores que se presentaron en esta cuarta edición”, indicó el dirigente quien también fungió como árbitro oficial.