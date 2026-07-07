Jaque mate por las tortugas de Puerto Arista

Con el objetivo de promover la práctica del deporte ciencia y a la vez sumarse a una causa de conciencia ambiental, el Club de Ajedrez Infantil Chiapas, A. C., convoca al Torneo de Ajedrez Protección a las Tortugas Golfinas, que se llevará a cabo el domingo 26 de julio de 2026 en Puerto Arista,.

La competencia está programada para iniciar a las 10:00 horas y reunirá a jugadores de distintas edades en una jornada que combinará actividad deportiva, convivencia familiar y promoción del cuidado de una de las especies marinas más representativas de la costa chiapaneca.

Como pocas veces el Ajedrez tendrá presencia en un escenario distinto al habitual, con la playa como punto de encuentro para participantes, entrenadores, familias y público en general.

De acuerdo con la convocatoria, el certamen contará con dos categorías: libre e infantil. En esta última podrán participar ajedrecistas nacidos en 2014 y años posteriores, lo que abre espacio para que niñas, niños y jóvenes se integren a una experiencia de carácter formativo.

Sistema de competencia

El sistema de juego será suizo a cinco rondas, con un ritmo de 10 minutos, más 3 segundos de incremento por jugador. Para definir posiciones en caso de empate, se aplicarán criterios técnicos como Buchholz mediano, Buchholz y Sonneborn-Berger, conforme a lo establecido en las bases del torneo.

Asimismo, la convocatoria señala que se aplicará el reglamento vigente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). El costo de inscripción será de 100 pesos y el registro podrá hacerse comunicándose al número telefónico 9611985763.

Además del certamen, se anunció que habrá una exhibición de Ajedrez gigante en la playa, actividad que busca acercar este deporte a más personas y darle un atractivo adicional a la jornada.

Es oportuno mencionar que el campeonato cuenta con el respaldo de otras organizaciones como el Centro Cultural y Museo David Gómez Solana, el Club de Ajedrez Peón Dragón, el Club de Ajedrez Femenil Reina Roja, así como el reconocimiento de la Federación Mexicana del Deporte Escolar (Femedees).