Jardine, molesto con el arbitraje en la final

Más allá del pésimo encuentro que ofrecieron América y Toluca en la final de ida, el tema del que más se habla es el mal trabajo del árbitro Daniel Quintero Huitrón.

El silbante no marcó un claro pénalti sobre Henry Martín en el primer tiempo y una posible expulsión para Alexis Vega, por una dura entrada sobre Kevin Álvarez. Jugadas que hicieron enfurecer durante todo el partido al técnico André Jardine.

“Creo que todos vimos, ¿no? Son jugadas que generan duda. También que comenten ustedes ahí, que den la misma relevancia de finales pasadas que pasen la semana o los próximos tres, cuatro días hablando de este tema que creo que es un tema de prensa”, declaró el brasileño.

Sin embargo, prefirió no entrar aún más en el tema del arbitraje para evitar recibir alguna sanción, pero sí era evidente su enfado con el trabajo de Quintero Huitrón. “Yo aquí no puedo hablar nada; si no, nos multan. Entonces, bien, por aquí calladitos y hablemos de eso”, aseveró el timonel de las Águilas.

Tampoco le da mucha importancia a tener que cerrar el desenlace por el título en el estadio Nemesio Díez. Asegura que las Águilas saben jugar este tipo de encuentros. “Creo que América ya dio muy buenas demostraciones de saber jugar este tipo de partidos y va a ser así. Vamos a ver si estamos listos para estar a la altura del desafío de decidir el campeonato en campo rival”, concluyó.