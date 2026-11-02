Jardines del Pedregal se llena de actividad

La colonia Jardines del Pedregal fue sede de una nueva jornada del programa ¡Qué Viva el Deporte en tu Colonia!, iniciativa que llevó actividades físicas y recreativas a este sector de la ciudad, con la participación de niñas, niños y padres de familia que se sumaron a una mañana dedicada al deporte y la convivencia.

Como parte de la programación, se organizaron cuadrangulares de Futbol y Basquetbol infantiles, en los que los participantes tuvieron la oportunidad de demostrar sus habilidades, trabajar en equipo y competir en un ambiente de compañerismo. Las actividades reunieron a distintos equipos de la colonia y sectores cercanos, con encuentros que mantuvieron la atención de familiares y asistentes.

Actividad

En la disciplina de Basquetbol, el Club Relámpago se quedó con el primer lugar, mientras que en el torneo de futbol el conjunto de Leones del Pedregal obtuvo el triunfo, resultados que reconocieron el desempeño de los equipos durante sus respectivos compromisos.

La jornada también contempló actividades dirigidas a los adultos, quienes encontraron en el ejercicio una oportunidad para participar junto con sus hijos. A través de sesiones de entrenamiento de alta intensidad, conocidas como HIIT, madres y padres de familia se incorporaron a las dinámicas, siguiendo las rutinas y compartiendo un espacio de activación física.

Carreras recreativas

Uno de los momentos que complementó el programa fue la realización de carreras recreativas, tanto para adultos como para los más pequeños. En la competencia de padres de familia, José Aguilar consiguió el primer lugar, mientras que en la categoría infantil Mateo Sol se llevó los honores.

Estas pruebas permitieron ampliar la participación más allá de los cuadrangulares deportivos, al integrar actividades en las que también tuvieron cabida quienes acudieron a acompañar a los equipos y decidieron sumarse a las dinámicas.

Al finalizar las competencias, los participantes recibieron medallas y regalos como reconocimiento a su intervención en las distintas actividades, en una jornada que tuvo como objetivo acercar el deporte a los espacios comunitarios y fomentar la participación de las familias.

Con este tipo de encuentros, el programa ¡Qué Viva el Deporte en tu Colonia! busca generar alternativas de activación física en distintos puntos de la ciudad, aprovechando los espacios públicos para promover hábitos saludables, la integración vecinal y la sana convivencia.

La visita a Jardines del Pedregal permitió reunir a distintas generaciones alrededor del deporte, con actividades que combinaron competencia, recreación y ejercicio, en una propuesta que apuesta por mantener a las colonias como espacios de encuentro para niñas, niños y adultos.