Javier Aguirre enfrenta un serio problema

La dificultad que tiene Javier Aguirre para armar la lista de seleccionados nacionales para los juegos amistosos en contra el Internacional de Porto Alegre de Brasil, el próximo jueves 16 y frente al River Plate argentino el martes 21, crece conforme pasan las horas.

Al no ser fecha FIFA, los equipos no están obligados a soltar a sus futbolistas y ha trascendido que los clubes que disputaron las pasadas finales son los más reacios para esto, ya que debido a estos juegos los convocados no podrán jugar la jornada 2 del torneo, que comienza este viernes.

Duilio Davino, director de selecciones, y el mismo “Vasco”, se dice que han estado negociando para poder formar una lista decente que no vaya a dar pena a Sudamérica, y según TUDN, se ha llegado al acuerdo que el técnico nacional solo podrá conocer a dos jugadores por club. Y estos futbolistas están a expensas de que el cuerpo técnico los quiera soltar.

Solo jóvenes

Debido a tales acontecimientos, Javier Aguirre estará obligado a llamar a futbolistas jóvenes, muy jóvenes, para estos partidos en América del Sur. Según el periodista David Medrano, los que están en la cartera del entrenador son Eduardo Águila, central del Atlético de San Luis, con 22 años de edad. Efraín Álvarez, volante ofensivo del Tijuana, quien ya había sido llamado en la época de Gerardo Martino. También tiene 22 años.

Elías Montiel, volante de recuperación del Pachuca de 19 años y quien fue Balón de Bronce en la pasada Copa Intercontinental de Clubes de la FIFA. El extremo Raymundo Fulgencio, de 24 años, y que recientemente regresó a Tigres. Y Santiago Muñoz, de Santos Laguna, delantero de 22 años que probó suerte en las inferiores del Newcastle de Inglaterra.