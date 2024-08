Javier Aguirre llega a poner orden

Javier Aguirre será presentado este jueves como nuevo técnico de la selección mexicana, en la que será su tercera etapa. Y aunque muchos ponen en duda la capacidad del “Vasco” para llevar al Tricolor a buen puerto en el Mundial 2026, quizá se olvidan de que —en este momento— lo que se necesita es orden, “y Javier lo va a poner”.

Esto lo asegura Alberto Aguilar, quien lo conoce muy bien. Fue su entrenador de porteros en Pachuca y en las dos ocasiones anteriores que tomó a la selección, en momentos de apremio, con un pie fuera de las Copas del Mundo 2002 y 2010.

“Javier va a llegar a poner orden. Quizás es cierto lo que se dice, este grupo de jugadores no tiene la calidad de antes, pero si algo sabe el ‘Vasco’ es potenciar, ordenar, guiar. Tal vez no para ser campeones del mundo, pero sí para fortalecer a un grupo desde lo mental hasta lo futbolístico”, comparte el exportero.

Aguilar conoce muy bien cómo trabaja Aguirre y sabe que, en estos momentos de apremio, “es el indicado para estar ahí. Javier sabe trabajar bajo presión, y más presión de la que hay ahora”.

Este proceso mundialista ha estado rodeado de polémicas y cambios, “se han tomado decisiones precipitadas, y eso no lleva a nada bueno. Ratifican al Jimmy (Jaime Lozano) y luego no. Pero eso no pasará con Javier. Sabe que agarró una papa caliente, pero sabe cómo tratarla y no quemarse, ni él ni el equipo. Es el hombre ideal”.

Sobre el aporte que pueda tener Rafael Márquez como miembro de su cuerpo técnico, menciona: “No sabemos cuál será su función, pero claro que aportará. Dejar al Barcelona no es una decisión menor. ¿Que no tiene experiencia? Con Javier va a aprender cómo se conduce en el vestuario, en el campo, en las charlas”.