Javier Aguirre, presentado como nuevo timonel

Javier Aguirre fue presentado este día como nuevo técnico de la selección mexicana, en su tercera etapa. Y aunque muchos ponen en duda la capacidad del “Vasco” para llevar al Tricolor a buen puerto en el Mundial 2026, quizá se olvidan de que —en este momento— lo que se necesita es “orden, y Javier lo va a poner”, aseguraron diversos medios.

El entrenador mexicano no fue el único que llegó a las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, ya que estuvo acompañado por Rafael Márquez, quien fungirá como su auxiliar técnico en este proceso. Los nuevos responsables del Tri en la cancha fueron anunciados por Ivar Sisniega y Duilio Davino, quienes les entregaron la chamarra que defenderán en los siguientes años.

Aguirre habló por primera vez y dejó en claro que se siente muy bien en tener a Rafa Marquez como auxiliar, ya que lo tuvo mucho tiempo de jugador. Además de eso, el proyecto le parece sólido y buscará que se cumpla de la mejor manera.

“Hay un proyecto y una base hasta 2030. Me ilusiona ver que se están haciendo bien las cosas, cómo se está anunciando. Estoy muy bien acompañado con Rafa, que ha aceptado trabajar conmigo en este proyecto. Se están haciendo cosas firmes y para mí es un orgullo que ya se esté pensado en seis años. Estoy muy ilusionado”, declaró.

Asimismo, afirmó que está feliz con su tercer proceso y buscará hacer un gran mundial. “Es un orgullo estar con ustedes. Venir a mi país me reconforta y la selección es un nuevo reto. Soy mexicano y cuando me necesitan voy con mucho gusto. Hoy veo con gusto que hay un proyecto, que no es solo llegar a salvar tres partidos de eliminatoria y luego el Mundial”, finalizó.