Javier Aguirre revela prelista de 55 jugadores

Salvo la exclusión de Hirving Lozano y Rodrigo Huescas como novedad, la dirección deportiva de la Selección Mexicana hizo pública este martes la prelista de 55 jugadores de cara a la Copa Mundial 2026.

El seleccionador Javier Aguirre tendrá que elegir, de esta lista, a los 26 mundialistas el próximo 1 de junio, cuando se envíe la convocatoria definitiva a la FIFA.

El “Chucky” Lozano, por un tema disciplinario y de falta de juego con San Diego FC, y Huescas, por seguir en la parte final de su rehabilitación de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, están descartados de cualquier posibilidad de jugar este Mundial 2026.

El “Vasco” tampoco integró a otros elementos que están en distintas fases de recuperación de sus lesiones como Jesús Orozco Chiquete y Luis Ángel Malagón, pero sí incluyó a varios futbolistas que vienen saliendo de un periodo de inactividad por lesión como los casos de Luis Gerardo Chávez, César Huerta, Julián Araujo y, desde luego, el capitán Edson Álvarez.

Además, en la prelista también se encuentran Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez, Erick Sánchez, Jesús Alberto Angulo, Everardo López y Diego Lainez, futbolistas de la Liga MX que no fueron convocados para la concentración del Tri en el Centro de Alto Rendimiento de cara al Mundial, pero que en mayor o menor medida tienen posibilidades de subirse a la lista definitiva dependiendo de circunstancias como lesiones de aquí a finales de mayo o alguna decisión técnica de última hora por parte de Aguirre.

Llama la atención el hecho de que el “Vasco” incluyó, además de Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo, a otros tres guardametas en las figuras de Álex Padilla, José Antonio Rodríguez y Carlos Moreno, arqueros que llegó a convocar en algún momento en sus casi dos años de gestión al frente del Tricolor, del verano de 2024 a la fecha.

Los naturalizados Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones y Germán Berterame, como los mexicoamericanos Brian Gutiérrez (ya concentrado en el CAR), Obed Vargas, Richard Ledezma y Jorge Ruvalcaba también forman parte de la prelista.

LISTA DE LA SELECCIÓN MEXICANA

Porteros

Alex Padilla

Antonio Rodríguez

Carlos Acevedo

Carlos Moreno

Guillermo Ochoa

Defensas

Bryan González

César Montes

Edson Álvarez

Eduardo Águila

Everardo López

Israel Reyes

Jesús Angulo

Jesús Gallardo

Jesús Gómez

Johan Vásquez

Jorge Sánchez

Julián Araujo

Luis Rey

Mateo Chávez

Ramón Juárez

Raúl Rangel

Richard Ledezma

Víctor Guzmán

Medios

Alexei Domínguez

Alexis Gutiérrez

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Carlos Rodríguez

Denzell García

Diego Lainez

Efraín Álvarez

Elías Montiel

Erick Sánchez

Erik Lira

Gilberto Mora

Isaías Violante

Jeremy Márquez

Jorge Ruvalcaba

Kevin Castañeda

Luis Chávez

Luis Romo

Marcel Ruiz

Obed Vargas

Orbelín Pineda

Ricardo Angulo

Delanteros

Alexis Vega

Armando González

César Huerta

Germán Berterame

Guillermo Martínez

Julián Quiñones

Raúl Jiménez

Roberto Alvarado

Santiago Gimenez