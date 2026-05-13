Javier Aguirre revela prelista de 55 jugadores

Salvo la exclusión de Hirving Lozano y Rodrigo Huescas como novedad, la dirección deportiva de la Selección Mexicana hizo pública este martes la prelista de 55 jugadores de cara a la Copa Mundial 2026.
El seleccionador Javier Aguirre tendrá que elegir, de esta lista, a los 26 mundialistas el próximo 1 de junio, cuando se envíe la convocatoria definitiva a la FIFA.
El “Chucky” Lozano, por un tema disciplinario y de falta de juego con San Diego FC, y Huescas, por seguir en la parte final de su rehabilitación de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, están descartados de cualquier posibilidad de jugar este Mundial 2026.
El “Vasco” tampoco integró a otros elementos que están en distintas fases de recuperación de sus lesiones como Jesús Orozco Chiquete y Luis Ángel Malagón, pero sí incluyó a varios futbolistas que vienen saliendo de un periodo de inactividad por lesión como los casos de Luis Gerardo Chávez, César Huerta, Julián Araujo y, desde luego, el capitán Edson Álvarez.
Además, en la prelista también se encuentran Marcel Ruiz, Carlos Rodríguez, Erick Sánchez, Jesús Alberto Angulo, Everardo López y Diego Lainez, futbolistas de la Liga MX que no fueron convocados para la concentración del Tri en el Centro de Alto Rendimiento de cara al Mundial, pero que en mayor o menor medida tienen posibilidades de subirse a la lista definitiva dependiendo de circunstancias como lesiones de aquí a finales de mayo o alguna decisión técnica de última hora por parte de Aguirre.
Llama la atención el hecho de que el “Vasco” incluyó, además de Raúl Rangel, Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo, a otros tres guardametas en las figuras de Álex Padilla, José Antonio Rodríguez y Carlos Moreno, arqueros que llegó a convocar en algún momento en sus casi dos años de gestión al frente del Tricolor, del verano de 2024 a la fecha.
Los naturalizados Álvaro Fidalgo, Julián Quiñones y Germán Berterame, como los mexicoamericanos Brian Gutiérrez (ya concentrado en el CAR), Obed Vargas, Richard Ledezma y Jorge Ruvalcaba también forman parte de la prelista.
LISTA DE LA SELECCIÓN MEXICANA
Porteros
Alex Padilla
Antonio Rodríguez
Carlos Acevedo
Carlos Moreno
Guillermo Ochoa
Defensas
Bryan González
César Montes
Edson Álvarez
Eduardo Águila
Everardo López
Israel Reyes
Jesús Angulo
Jesús Gallardo
Jesús Gómez
Johan Vásquez
Jorge Sánchez
Julián Araujo
Luis Rey
Mateo Chávez
Ramón Juárez
Raúl Rangel
Richard Ledezma
Víctor Guzmán
Medios
Alexei Domínguez
Alexis Gutiérrez
Álvaro Fidalgo
Brian Gutiérrez
Carlos Rodríguez
Denzell García
Diego Lainez
Efraín Álvarez
Elías Montiel
Erick Sánchez
Erik Lira
Gilberto Mora
Isaías Violante
Jeremy Márquez
Jorge Ruvalcaba
Kevin Castañeda
Luis Chávez
Luis Romo
Marcel Ruiz
Obed Vargas
Orbelín Pineda
Ricardo Angulo
Delanteros
Alexis Vega
Armando González
César Huerta
Germán Berterame
Guillermo Martínez
Julián Quiñones
Raúl Jiménez
Roberto Alvarado
Santiago Gimenez