Javier Alonso conquista la Happy Color

Con una importante respuesta de corredores y familias, este domingo se llevó a cabo la Happy Color Race, competencia atlética que reunió a 360 participantes en las inmediaciones del parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, donde desde temprana hora se vivió un ambiente de entusiasmo, convivencia y actividad física.

En punto de las 7:00 de la mañana se dio la salida a los participantes, quienes se prepararon para afrontar un recorrido de siete kilómetros que tuvo como eje principal la avenida Central de la capital chiapaneca. El circuito permitió que los asistentes disfrutaran de una mañana diferente, combinando el gusto por el atletismo con una experiencia recreativa en la que el principal objetivo fue participar y completar el desafío.

Recorrido

Desde los primeros metros, los corredores comenzaron a marcar el ritmo de la competencia, buscando colocarse entre los mejores de sus respectivas categorías, mientras que otros participantes asumieron el recorrido como una oportunidad para activarse físicamente, compartir con amigos, familiares y disfrutar de una jornada dedicada al deporte.

El parque Bicentenario fungió como escenario principal de la actividad, al recibir tanto la concentración de los corredores como el punto de llegada, donde poco a poco fueron arribando quienes completaron los siete kilómetros. La participación de 360 personas reflejó el interés de la ciudadanía por sumarse a este tipo de iniciativas que promueven estilos de vida saludables y generan espacios de encuentro alrededor de la actividad física.

Ganadores

En la rama varonil, el primer lugar correspondió a Javier Alonso de la Cruz, quien detuvo el cronómetro en 22 minutos y 35 segundos. La segunda posición fue para Samuel Solís, con un registro de 23:47, mientras que Ediel Roque completó el podio en el tercer sitio con 24:15.

Por su parte, en la categoría femenil, Alejandra Cruz Pérez se quedó como número uno al registrar 26 minutos y 50 segundos. Maribel Cisneros Ramos ocupó la segunda posición con 31:21, en tanto que Sury Estudillo finalizó en el tercer lugar con un tiempo de 31:25, completando así la lista de protagonistas de esta edición.

Más allá de los resultados y los puestos, uno de los aspectos destacados de la Happy Color Race fue el reconocimiento a todas las personas que aceptaron el reto de recorrer los siete kilómetros. Como parte de la experiencia, cada participante recibió una medalla conmemorativa, recuerdo de su presencia y esfuerzo en esta jornada atlética.

De esta manera, el evento concluyó con una mañana de deporte y convivencia en Tuxtla Gutiérrez, sumando una nueva actividad al calendario de carreras pedestres de la capital y dejando como balance una convocatoria de 360 corredores que encontraron en esta competencia una oportunidad para disfrutar del atletismo.