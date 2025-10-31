Javier Alonso continúa en plan grande

El talento y la disciplina siguen marcando el paso del corredor chiapaneco Javier Alonso de la Cruz Ángel, quien continúa cosechando triunfos y consolidándose como uno de los fondistas más destacados del estado. Integrante del Team Egap Runners, el joven atleta de 24 años volvió a brillar al conquistar la Carrera Xibalbá 5K y la Carrera Coyatoc, efectuadas el fin de semana.

Mejor tiempo

Su constancia le ha permitido figurar entre los mejores del Atletismo chiapaneco, con un tiempo oficial de 15 minutos y 18 segundos en la distancia de 5 kilómetros, registro que lo posiciona como un referente del fondo en la entidad. Este resultado no es casualidad sino fruto de un riguroso entrenamiento que lleva a cabo en el parque deportivo Caña Hueca, donde perfecciona su técnica y mantiene un alto nivel competitivo.

A lo largo de su trayectoria, Javier ha demostrado un compromiso inquebrantable con el deporte. Cada fin de semana participa en distintas justas del calendario estatal, buscando mejorar sus marcas personales y mantener su presencia en el podio, tal como lo ha logrado en eventos de gran prestigio como el Medio Maratón Farrera, la Carrera del Parachico y la Carrera Tuchtlán, entre otras pruebas emblemáticas.

En entrevista, el joven fondista compartió que su próxima meta será la Copa Nuevo León, una justa en pista que reúne a los mejores corredores del país. Con una mentalidad enfocada en la mejora constante, se prepara para representar dignamente a Chiapas y seguir elevando su nivel deportivo.

“Una de las competencias más importantes que tengo en puerta es la Copa Nuevo León, en Monterrey. Normalmente se realiza el último fin de semana de febrero o el primero de marzo, y estoy preparándome para llegar en mi mejor forma”, señaló el corredor.

El tuxtleco ha sabido combinar juventud y experiencia, mostrando una madurez deportiva que lo ha convertido en modelo a seguir para las nuevas generaciones de atletas. Su disciplina diaria y su constancia en el entrenamiento reflejan el compromiso que lo impulsa a seguir conquistando metas.

Pasión

Más allá de los triunfos, Javier representa la pasión por el Atletismo y la inspiración para quienes sueñan con alcanzar sus objetivos a base de esfuerzo y sacrificio. Cada kilómetro que recorre es testimonio de una historia que continúa escribiéndose con determinación y orgullo chiapaneco.

En un entorno en el que la competencia crece día a día, su nombre se mantiene como sinónimo de trabajo constante y resultados palpables. Sin duda, Javier Alonso sigue siendo uno de los exponentes más prometedores y consistentes del Atletismo en Chiapas.