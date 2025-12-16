Javier Alonso gana la Carrera de la Feria Chiapas

La Carrera de la Feria Chiapas 2025 se consolidó como uno de los eventos deportivos más concurridos del calendario estatal. Fueron cerca de mil 300 participantes los que respondieron al llamado de esta tradicional justa atlética celebrada en el marco de una las festividades más representativas de Chiapas.

Desde temprana hora, el recinto ferial y sus alrededores se transformaron en un punto de encuentro para familias, corredores recreativos y experimentados, quienes afrontaron el recorrido de cinco kilómetros diseñado alrededor de las propias instalaciones de la feria. El trazado permitió que el público siguiera de cerca el desarrollo de la competencia, generando un ambiente de constante aliento para las y los atletas.

La carrera destacó por su carácter incluyente, ya que se contó con categorías libre, master, veteranos y silla de ruedas, lo que permitió una amplia participación de personas de distintas edades y niveles. En especial, los atletas con mayor trayectoria impusieron un ritmo intenso, haciendo de la prueba un desafío exigente en los tramos decisivos.

Más allá del aspecto competitivo, el evento mantuvo un espíritu familiar, con la presencia de acompañantes que alentaron durante todo el recorrido y celebraron el esfuerzo de quienes cruzaron la meta. Al finalizar la prueba, cada corredor recibió una medalla conmemorativa, símbolo del compromiso y la dedicación mostrados en la ruta.

La ceremonia de premiación estuvo encabezada por el presidente del Patronato de la Feria Chiapas, quien reconoció el desempeño de los tres primeros lugares de cada categoría y rama, entregando estímulos económicos como incentivo al esfuerzo deportivo y como respaldo al desarrollo del Atletismo en la entidad.

En la rama libre varonil, Javier Alonso se llevó el triunfo al terminar con un lapso de 18:04; el segundo puesto fue para César Toledo con 18:18, y el tercero para Benjamín Zúñiga con 18:32. Mientras que en la femenil la vencedora fue Ingris Santos con 22:22 de tiempo, seguida de Patricia Solís, que finalizó luego de 22 minutos y 46 segundos, y Denisse Lami completó el podio.

Como cierre de la jornada, se hizo una rifa de obsequios entre todos los corredores inscritos, lo que reforzó el ambiente festivo y dejó un balance positivo tanto para participantes como para organizadores, quienes reafirmaron su compromiso de seguir impulsando actividades deportivas dentro de la Feria Chiapas.