"México * Agencias. No importa si es con la cara, con la coronilla o con el oportunismo propio de un ""cazagoles'', pues, al final, todas las anotaciones valen lo mismo, y lo que cuenta es que el ""Chicharito"" ya lleva cinco en duelos oficiales con el Manchester United. La forma es lo de menos.



El ""Chicharito"" ha demostrado que es un buen definidor, que sabe desmarcarse, que siempre está bien ubicado y que está concentrado en todas las jugadas, aunque también ha quedado de manifiesto que tiene una gran estrella que apenas comienza a brillar.



El primer gol que consiguió ante el Stoke City demuestra las cualidades de Javier Hernández, pues fue un recentro de Vidic que tomó al delantero mexicano de espaldas al marco, y aun así logró conectar la esférica con la coronilla para mandarla al fondo de las redes.



""¿Han visto algo parecido?"", tituló ""The Sun"" su nota sobre la actuación del ""Chicharito"", pues considera que fue un remate ""extravagante"" para vencer la meta del Stoke. Fortuna y contundencia demostró Javier Hernández, pues no se puede negar que fue un golazo.



Y no es la primera vez que un gol del ""Chicharito"" despierta curiosidad en los medios ingleses, pues hay que recordar el primero que logró en partido oficial con el Manchester United, en el Community Shield ante el Chelsea, fue un remate con el pie que terminó por golpearlo de lleno en la cara antes de irse al fondo de la portería.



En el festejo de ese gol, el primero que consiguió con los Red Devils, el rostro del ""Chicharito"" estaba completamente rojo, resultado del tremendo balonazo que se propinó él mismo. Con mucha fortuna, poco ortodoxo pero igualmente efectivo.



Otra virtud demostrada por Javier Hernández es la gran contundencia, como la que tuvo para anotar en la ""Champions"" en el duelo ante Valencia, en Mestalla, ya que recibió el balón en las afueras del área, se acomodó y sacó un disparo potente que hizo inútil el lance del arquero rival. Otro golazo.



El resto de los goles del ""Chicharito"" con la playera del Manchester United han tenido como común denominador el oportunismo, pues en el segundo ante el Stoke City y en el que consiguió ante West Bromwich sólo tuvo que empujar la pelota tras un mal remate de Evra, en el primero, y un mal rechace del portero, en el segundo.



En estas anotaciones mostró el oportunismo del ""cazagoles"", la buena ubicación dentro del área y la concentración a prueba de todo, pues cada balón que tiene cerca lo quiere mandar al fondo.



Javier Hernández tiene que seguir anotando, pues compite por la titularidad contra grandes jugadores como Wayne Rooney, Dimitar Berbatov, Macheda o Michael Owen, por lo que su lugar sólo lo puede garantizar si continúa perforando las porterías enemigas.



Dicen que goles son amores y el ""Chicharito"" los está consiguiendo. Es un jugador de rachas y parece que en estos momentos está en un buen momento, por lo que tendrá que aprovecharlo para ganar elogios y callar a sus detractores, por lo que no importa si es con la cara, con la coronilla o como sea, lo que importa es que siga anotando.



El ex jugador holandés Ruud Gullit quedó sorprendido por el gol de cabeza que marcó la víspera el atacante mexicano Javier ""Chicharito"" Hernández. Una vez que vio el gol, Gullit, quien jugó como profesional de 1980 a 1998, señaló que el gol, simplemente, por la gran forma, dará la vuelta al mundo.



""Fue un gol extraordinario, increíble. Dará la vuelta al mundo esta anotación, porque fue tan especial"", declaró el holandés en el portal ""Tribalfootball"", quien brilló con el AC Milan, Feyenoord y PSV Eindhoven, además de la selección de Holanda, con la que ganó la Eurocopa de 1988.



"