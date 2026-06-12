Javier Girón lidera y mira hacia Europa

El zacatecano Javier Girón, actual puntero de la categoría F5 Pro 1 en la Súper Copa Roshfrans, aprovechó el receso por la actividad mundialista para hablar de Futbol y de sus objetivos rumbo a la segunda mitad de la temporada.

El piloto del monoplaza número 20 consideró que el campeón del Mundial 2026 podría ser una selección europea, al señalar como favoritas a España, Francia y Portugal. Aunque reconoció su gusto por el Futbol, dejó claro que su mayor pasión sigue siendo el Automovilismo.

Sobre México, Girón opinó que el representativo nacional tiene posibilidades de llegar al quinto partido, aunque consideró que hubo futbolistas con buen nivel en la liga local que pudieron ser tomados en cuenta para la convocatoria.

Situación actual

De regreso al campeonato, el zacatecano llega al descanso como líder con 270 puntos, 36 unidades por encima de Ricardo Balaguero, su más cercano perseguidor. Pese a la ventaja, aseguró que no habrá exceso de confianza y que continuará trabajando en los detalles del auto.

“Sumar puntos en cada fecha y evitar errores no forzados suele ser más efectivo que arriesgarlo todo por una sola victoria”, expresó Girón, quien buscará mantener la regularidad en el cierre de campaña.