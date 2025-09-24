Javier Ley recibió capacitación en Panamá

El presidente de la Asociación Chiapaneca de Jiu Jitsu, Javier Ley Torres, asistió al Campeonato Panamericano 2025 que se efectuó en Panamá, en la cual recibió una capacitación de arbitraje en la modalidad de Contact Jiu Jitsu.

En entrevista, el entrenador destacó que en el marco del certamen se llevó a cabo un curso en el que tomó parte con equipo de arbitraje de la Unión Panamericana de Jiu Jitsu.

“Fue una gran experiencia, la capacitación fue impartida por el referee Panamericano de Contact Jiu Jitsu, Fabio Carril, el objetivo es adquirir herramientas para fortalecer la modalidad de Contact Jiu Jitsu en Chiapas y a nivel nacional”, declaró.

Detalló que tiene el cargo de entrenador nacional de Contact Jiu Jitsu por parte de la Federación Mexicana de Jiu Jitsu: “tenemos la encomienda y el compromiso de promover esta modalidad de Contact Jiu Jitsu, vamos a trabajar con las escuelas afiliadas a nuestra agrupación y también estaremos trabajando de la mano con asociaciones de otros estados para impulsar el desarrollo del Jiu Jitsu”, señaló.

Finalmente, el presidente de la Asociación Chiapaneca de la especialidad adelantó que el próximo 29 de noviembre se llevará a cabo el Torneo Abierto de Jiu Jitsu 2025 con sede por confirmar en Tuxtla Gutiérrez.