JD Tuxtla hace historia

JD Tuxtla escribió una página dorada en su trayectoria al clasificar por primera vez a la gran final de la Liga de las Estrellas de la Liga Futbol 7 MX Chiapas Femenil, tras imponerse en el marcador global por 4-1 frente a ALZ FC, en una semifinal que mantuvo la intensidad hasta el último minuto.

Luego de conseguir una sólida ventaja de 3-0 en el partido de ida, el conjunto de JD Tuxtla afrontó la vuelta con determinación y orden táctico, consciente de que enfrente tendría a un rival con experiencia y carácter competitivo. ALZ FC, actual subcampeón del certamen, salió al terreno de juego con la firme intención de buscar la remontada y presionó desde los primeros instantes.

El encuentro de vuelta fue disputado, con transiciones rápidas y constante lucha en el medio campo. ALZ FC mostró ímpetu y compromiso, intentando acortar distancias en el global, mientras que JD Tuxtla apostó por la inteligencia colectiva, cerrando espacios y aprovechando los momentos clave del compromiso.

Resultado final

El marcador final del segundo episodio terminó 1-1, resultado que terminó por sellar la eliminatoria a favor de JD Tuxtla. Con el 4-1 global, el cuadro capitalino confirmó su superioridad en la serie y aseguró su lugar en la antesala por el título.

Más allá del resultado, ALZ FC dejó constancia de su jerarquía en la competencia. El equipo luchó hasta el final y se despidió con profesionalismo, refrendando su condición de protagonista habitual en la liga. Su desempeño a lo largo del torneo las mantiene como una de las escuadras más competitivas del Futbol 7 femenil en Chiapas.

Por su parte, JD Tuxtla celebra un logro histórico que es reflejo del trabajo constante, disciplina táctica y contundencia ofensiva mostrada durante la temporada. El plantel ha sabido combinar juventud y experiencia, factores que hoy las colocan a un paso de conquistar el campeonato.

La gran final de la Liga de las Estrellas promete emociones intensas, con un equipo que llega motivado y decidido a coronar un proceso que ya es memorable. JD Tuxtla buscará ahora cerrar con broche de oro una campaña que ya forma parte de la historia del Futbol femenil en la entidad.