Jean Carlo “Hitman” Llanos, por la semifinal

Con la ilusión de seguir avanzando en su carrera dentro del boxeo profesional, el chiapaneco Jean Carlo “Hitman” Llanos ya se encuentra en Mérida, Yucatán, acompañado por su entrenador Jorge Alberto Llanos, para afrontar este sábado 19 de septiembre una nueva prueba dentro del Torneo de Box Profesional “Sangre de Campeones”.

El representante de Chiapas llega a esta instancia después de superar combates de alta exigencia, resultados que le permitieron colocarse entre los cuatro mejores de su sector y mantener vigente el objetivo de alcanzar la semifinal de una competencia que ha reunido a jóvenes talentos provenientes de diferentes entidades del país.

Durante los últimos días, el equipo del peleador trabajó en los detalles finales de su preparación, con especial atención en el aspecto físico, técnico y mental. Jorge Alberto Llanos señaló que su pupilo concluyó satisfactoriamente esta etapa y se mantiene dentro de la división de los ligeros, condición en la que buscará mostrar nuevamente sus capacidades sobre el cuadrilátero.

Reto

El entrenador chiapaneco destacó la importancia de llegar en óptimas condiciones a esta fase, debido a que cada combate representa un nuevo desafío y exige mantener la concentración desde el primer campanazo.

Para “Hitman”, el certamen también significa una oportunidad para continuar adquiriendo experiencia frente a rivales de diferentes estilos y procedencias. La presencia de exponentes de varios estados ha elevado el nivel de la competencia y convertido cada enfrentamiento en una prueba relevante para quienes aspiran a abrirse camino en el ámbito profesional.

El nombre del próximo adversario de Llanos será definido durante el pesaje programado para este viernes, jornada en la que también se realizará el sorteo correspondiente para establecer los cruces. Entre los posibles oponentes aparecen José “Zurdo” Pedrosa, de Tabasco; José “Rocky” Moreno, de Veracruz, y Oswaldo “Primo” Gómez, representante de Yucatán.

Con el escenario definido y a pocas horas de conocer al rival, el boxeador chiapaneco mantiene el enfoque en cumplir con el trabajo realizado durante su preparación. Para su equipo, la estrategia será adaptarse a las características del contrario y aprovechar las condiciones que ha desarrollado a lo largo de sus entrenamientos.

Más allá del resultado inmediato, la participación en “Sangre de Campeones” representa un paso importante dentro del proceso de Jean Carlo Llanos, quien busca consolidar su trayectoria en el profesionalismo y aprovechar cada presentación para continuar creciendo como atleta.

Motivado

El propio pugilista ha manifestado la motivación que le genera formar parte de este torneo, consciente de que una actuación destacada puede representar un impulso para sus siguientes compromisos. A ello se suma el respaldo de sus patrocinadores, cuyo apoyo ha sido fundamental para que pueda continuar con su preparación y participación en escenarios fuera de Chiapas.

Ahora, el objetivo está puesto en el cuadrilátero. Con la preparación concluida, el respaldo de su equipo y la expectativa de conocer a su adversario en las próximas horas, Jean Carlo “Hitman” Llanos se dispone a afrontar otro capítulo de su carrera profesional.

El chiapaneco buscará responder con trabajo, disciplina y determinación a la confianza depositada en él, con la intención de mantenerse en la pelea por el campeonato y representar a Chiapas en una competencia que reúne a nuevos valores del boxeo nacional.