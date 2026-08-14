Jean Carlo Llanos representa a Chiapas

El talento chiapaneco volverá a estar presente en una competencia de Box profesional de alto nivel. El pugilista Jean Carlo Llanos, “Hitman”, integrante del gimnasio Team Llanos Boxing está listo para intervenir en el Torneo de Box Profesional Sangre de Campeón, que se desarrolla estos 14 y 15 de agosto en Mérida, Yucatán.

El representante de Chiapas llegará a este evento después de completar una intensa preparación bajo las indicaciones de su entrenador, Jorge Alberto Llanos, quien destacó el trabajo hecho en las últimas semanas con el objetivo de llegar en las mejores condiciones al compromiso.

Trabajo

El entrenador explicó que la preparación se ha enfocado en diferentes aspectos necesarios para afrontar un torneo de este nivel, debido a que Llanos tendrá que medirse con algunos de los mejores exponentes de la división de peso ligero.

Jorge Alberto Llanos señaló que la responsabilidad para el boxeador chiapaneco es importante, especialmente porque otros pugilistas del estado que participaron en representación de diferentes gimnasios ya quedaron fuera de la competencia. Por ello, “Hitman” buscará convertirse en uno de los peleadores que mantenga a Chiapas con representación en el certamen y avancen a la siguiente fase.

Sangre de Campeón es considerado uno de los eventos de Box Profesional de mayor relevancia en la región Sureste, aunque su convocatoria ha alcanzado a pugilistas procedentes de diferentes rincones del país.

Competencia

Al torneo también se han integrado boxeadores provenientes del Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Yucatán, Quintana Roo y otras entidades, elevando el nivel competitivo.

Por su parte, Jean Carlo Llanos dio sentirse listo para afrontar el compromiso y destacó el trabajo que ha hecho junto a su entrenador. El pugilista chiapaneco explica que llevó a cabo tres sesiones de trabajo, enfocadas en el acondicionamiento físico, preparación técnica-táctica y fortalecimiento mental, aspectos que considera fundamentales para llegar en óptimas condiciones al momento de subir al ring.

Llanos competirá en la categoría de peso ligero, con límite de 61 kilogramos, y su participación está contemplada a cuatro “rounds”. El representante de Team Llanos Boxing reconoció que se esperan combates de alta exigencia debido al nivel de los contendientes, pero aseguró que llegará con la mentalidad puesta en conseguir la victoria.

El boxeador también señaló que tendrá como posibles rivales a representantes de Yucatán y Quintana Roo, por lo que será necesario mantener la concentración en cada uno de los episodios.

Con la preparación concluida, “Hitman” se encuentra listo para representar nuevamente a Chiapas en un escenario regional y tratar de avanzar en un torneo que reúne a exponentes de diferentes partes del país.