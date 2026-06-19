JECH conquista el tercer lugar

Hojalatería JECH se adjudicó el tercer lugar del Torneo Bochil Categoría Libre al vencer por marcador de 3-1 a Fe y Esperanza, en un partido disputado con intensidad y entrega de principio a fin, en el que la contundencia fue determinante para definir al ganador.

Ambos cuadros saltaron al terreno de juego con la intención de cerrar el certamen de la mejor manera posible. Desde los primeros minutos se vivió un duelo dinámico, con constantes aproximaciones en ambas porterías y una fuerte batalla por el control del balón en la zona media del campo.

Acciones

El conjunto de Hojalatería JECH encontró en Carlos Alexis López Ramírez a su principal referente ofensivo. El atacante tuvo una tarde inspirada y se convirtió en la figura del encuentro al marcar dos de los tres goles de su equipo, demostrando precisión y oportunismo frente al arco.

Además del doblete de López Ramírez, Cristian Navarro hizo lo suyo para completar la cuenta a favor de Hojalatería JECH. La anotación llegó en un momento importante del compromiso y permitió encaminar el triunfo de su escuadra rumbo al tercer puesto del campeonato.

Por parte de Fe y Esperanza, Josué Chanona descontó con el único gol de su equipo. El esfuerzo hecho durante los 90 minutos no fue suficiente para revertir la ventaja obtenida por su adversario.

El encuentro mantuvo un ritmo atractivo para los aficionados que se dieron cita en las gradas, ya que ambos conjuntos buscaron constantemente el arco rival. Sin embargo, la efectividad mostrada por Hojalatería JECH terminó marcando la diferencia en el resultado.

Con esta victoria, Hojalatería JECH concluye su participación en el torneo dentro del podio, logrando una destacada actuación en una competencia que reunió a varios de los mejores escuadras de la región. Por su parte, Fe y Esperanza cerró una campaña competitiva en la que también mostró argumentos futbolísticos importantes.

El partido por el tercer lugar puso el broche de oro a una intensa actividad del Torneo Bochil Categoría Libre, dejando grandes emociones y reconociendo el esfuerzo de los equipos participantes a lo largo de la competencia.