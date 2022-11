Jeffrey da el triunfo a La Santísima

El conjunto de los creyentes consiguió un nuevo triunfo que los dejó en los primeros lugares de la tabla general. Cortesía

Atlético La Santísima se instala en los primeros lugares de la competencia de la Liga Nacional, luego de vencer en calidad de local con un marcador de 3 goles a 1 a su rival de Jaltenango, en duelo celebrado en los Campos Sport 7 de Tuxtla Gutiérrez como parte de la jornada número cinco. Los goles fueron anotados por Jeffrey Gutiérrez, quien ingresó hasta la segunda parte del cotejo.

El equipo capitalino, que actualmente es dirigido por Carlos Ruíz, salió a la cancha temeroso de sus rivales, quienes dieron muestra de buen futbol y en las primeras llegadas se pronunciaron con contragolpes que para fortuna de los locales, no se concretó. El tiempo transcurrió y el encuentro cada vez se volvió más competitivo a la altura del medio campo, dominado por Jaltenango.

Cerca del minuto 20, el delantero visitante Romero Arteaga, se encontró una pelota fuera del área rival que no dudó en impactarla con gran fuerza que era imposible de detener, sin embargo, el esférico se impactó contra el poste y terminó saliendo de la cancha, causando un alivio para los elementos de casa. Luego de eso ambos cuadros se fueron en ceros al descanso.

En la parte complementaria, al no haber mayor actividad en la cancha, la directiva de La Santísima decidió mandar a su mejor elemento: Jefrrey Gutiérrez, quien no ha tenido muchos minutos de juego debido a una lesión, pero no fue impedimento para hacer pesar la media cancha cuando el juego estaba apagado, y se vio reflejado en el marcador de manera inmediata, ya que apenas al 55’ puso el 1-0 con un certero derechazo.

Esta anotación hizo que Jaltenango se revolucionara y comenzara a dejar más espacios defensivos, mismos que fueron bien aprovechados de nueva cuenta por Gutiérrez cuando de nueva cuenta rompió las redes del arco al 72’. Este resultado provisional hizo que el cuadro de casa se replegara, e incluso el mismo anotador del doble fue puesto en el medio campo para cortar los balones divididos y evitar el ataque de los rivales.

Cerca del final, el árbitro señaló un penal a favor de los visitantes que fue cobrado de manera satisfactoria para poner un apretado 2-1 en el tablero; situación que comenzó a desesperar a los rivales, quienes nuevamente, por tratara de empatar los cartones, se olvidaron de cuidar su arco y dejaron muchos espacios, en lo que Jefrry Gutiérrez apareció y convirtió el tercer tanto definitivo en el agregado, dandole así tres puntos a los suyos para instalarse en los primeros puestos.

Cuarta División

El representativo de La Santísima de Cuarta División (15-16 años) también vio acción este sábado ante Silver Tapachula, enfrentamiento que sostuvo después del juego de la Tercera y que, tal como sus compañeros de la Santísima, lograron sacar el triunfo pero con un marcador más abultado, ya que el juego concluyó con un 5-1, mismo que los mantiene invictos en la competencia.

En esta ocasión el jugador que se destacó es Jean Robles, quien puso el primer tanto en el partido y que de igual forma logró volver a marcar antes de que finalizara este cotejo.

Con este resultado, los dirigidos por Carlos Ruíz suman ya cinco fechas sin conocer la derrota, siendo uno de los equipos más fuertes del torneo, pues han sabido ganar en calidad de visitante y de local.

La Liga

A pesar de que la Liga Nacional perdió muchos equipos chiapanecos tras su pasada competencia, aún se mantienen cuadros muy fuertes que se han encargado de representar al estado de Chiapas en la etapa de liguilla, donde se realizan los enfrentamientos contra los demás estados de la República Mexicana.