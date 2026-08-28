Jenny Luna: maternidad y deporte, una carrera en equipo

Hace unos días, una fotografía y un video de Jenny Carola Luna Ramírez participando en una carrera en Tuxtla Gutiérrez junto a su bebé se hicieron virales en redes sociales. La imagen, en la que aparece corriendo con el pequeño sujeto a su espalda mediante un rebozo, generó cientos de reacciones y abrió una conversación sobre maternidad, deporte y la importancia de que las mujeres también puedan dedicar tiempo a su bienestar.

Jenny explicó que antes del embarazo ya hacía actividad física y que durante la gestación continuó ejercitándose. Ahora que su bebé está próximo a cumplir un año, decidió buscar la manera de compartir con él una de las actividades que más disfruta.

“Me animé a ir a la carrera de Trail con mi bebé. Antes del embarazo ya hacía estas actividades y durante el embarazo también seguía haciendo ejercicio. Ahora busqué la forma de ir integrándolo a una de las cosas que me apasionan”, compartió.

Desde que su hijo nació, ha salido a caminar en espacios como Caña Hueca junto con él. Para Jenny, además de mantenerse activa, era una oportunidad para que su bebé conociera el entorno, disfrutara el aire libre y se familiarizara desde temprana edad con el deporte.

Primera participación

La carrera representó la primera ocasión en que ambos participaron formalmente en una competencia. Jenny aseguró que tomó las precauciones necesarias para garantizar la comodidad y la seguridad del pequeño, además de adaptar el ritmo de la actividad para disfrutar el recorrido.

El hecho de que la fotografía se volviera viral fue completamente inesperado. De acuerdo con la atleta, apenas unos minutos después de terminar la justa comenzó a recibir imágenes y etiquetas en redes sociales. Las primeras reacciones fueron principalmente positivas, aunque posteriormente aparecieron comentarios cuestionando su decisión.

Ante las críticas, Jenny señaló que detrás de la actividad existió preparación e información sobre el porteo ergonómico. Precisamente esta experiencia también está relacionada con su emprendimiento, Mamá Koala, dedicado a la elaboración de rebozos y a la enseñanza de técnicas de porteo.

Su intención, explicó, es que más madres puedan conocer esta alternativa, no solamente para practicar deporte, sino para hacer actividades cotidianas junto a sus hijos.

Jenny considera que la maternidad implica adaptarse constantemente. Los tiempos de entrenamiento cambiaron y ahora una sesión de dos horas puede pasar a ser de 40 minutos, pero para ella lo importante es no dejarse a un lado. “Cuidar de nosotros mismos también es cuidar de ellos”, expresó.

Emprendimiento

A través de Mamá Koala, busca rescatar el uso tradicional del rebozo en Chiapas y acercarlo a nuevas generaciones. Los productos son elaborados de manera artesanal y el proyecto además contempla talleres de porteo ergonómico.

Para Jenny, el mensaje hacia otras madres es claro: no deben sentirse culpables por dedicar tiempo a las actividades que disfrutan. Cada mujer tiene un ritmo y una realidad diferente, pero considera importante encontrar espacios para cuidar de sí mismas.

Si algún día su hijo ve aquellas imágenes que hoy recorren las redes sociales, Jenny ya sabe qué le diría: que desde sus primeros años quería demostrarle que juntos podían alcanzar grandes metas.

Porque para ella, más que correr una competencia, aquella experiencia representa compartir el camino con su bebé y demostrar que la maternidad y las pasiones personales pueden avanzar juntas.