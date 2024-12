Jessica, atleta que crece a pasos agigantados

Apenas está por cumplir su primer año en el mundo Fitness y hoy está posicionada como una de las mejores exponentes del estado y con miras a seguir creciendo a pasos agigantados.

Es Jessica Rodríguez Hernández, maestra de Educación Física, madre y deportista que ha ido desde la Natación, el Salto con Pértiga, las carreras pedestres, el Basquetbol y otras disciplinas hasta las pasarelas estatales del Fisicoculturismo, cerrando este mismo con su primera incursión en un nacional para Principiantes y Novatos.

“Comencé como todos, como propósito de Año Nuevo a hacer ejercicio, y la verdad que me llamaba mucho la atención cómo el cuerpo va cambiando de acuerdo al deporte. Cuando corría las carreras de los sábados conocí a la señora Marisol Castañón, que ha sido campeona nacional (Fitness), y me motivé a empezar a hacer este deporte”, relata a “Cuarto Poder” la orgullosa exponente del Roca Gym.

Animada por otros practicantes, empezó a entrenar de lleno con barras y pesas en febrero de este mismo año, añadiendo mucha disciplina a su alimentación diaria para complementar su preparación.

Tras horas de esfuerzo y dedicación en el gimnasio, en agosto ganó los títulos de Señorita Chiapas en la modalidad de Fitness Bikini Libre y Campeona Absoluta en certámenes organizador por la Asociación Chiapaneca Independiente de Fisicoculturismo y Acondicionamiento Físico (Nabba).

En el mes de noviembre repitió el éxito en la Copa Revolución de Comitán, de la mano de su “coach”, Germán Guerra Gallegos, a quien considera uno de los mejores de Chiapas.

“Es algo padre, motivante. Tengo poco tiempo en esto, pero todo se puede teniendo la disciplina, convicciones, metas y propósitos claros”, menciona la atleta.

Siempre en el deporte

Con solo 9 años de edad, Jessica comenzó su camino en el mundo del deporte. Empezó entrenando Natación en el Indeporte, llegando a Olimpiadas Nacionales bajo la tutela de la profesora Cecilia Gutiérrez Guerrero. “Desde pequeña he estado en el deporte y eso de la disciplina no se me hizo tan complicado, aunque sí requiere mucha”, comparte.

A los 15 años pasó a practicar Salto con Pértiga, con el profesor cubano Nilo Rodríguez, representando también a Chiapas a nivel nacional, hasta llegar a su última fase estudiantil en el 2011, cuando participó en la Universiada Nacional como representante de la Escuela Normal de la Licenciatura en Educación Física (Enlef).

“Soy una persona que siempre está haciendo actividad física, por la parte de nadar, el Atletismo y el Básquet. Siempre me he mantenido activa hasta el día de hoy”, señala.

Jessica, ¿qué es lo que más te gusta del Fitness?

Salir del estrés de la vida diaria, de todos los días ir a trabajar, atender cosas en casa. La verdad, es un momento para uno mismo, para poder desestresarse, salir de la rutina. Esa es la parte bonita y no solo físicamente, sino que te ayuda a estar bien mentalmente, en todos los sentidos.

¿Los entrenamientos no son muy demandantes?

Sí, son un poco pesados; por lo regular son de una hora y media o dos, más los días de pierna, pero echándole ganas todo se puede. Es la parte bonita, quedar cansada y poner todo lo que tienes, y más en este momento que es a nivel competitivo, vas con miras a ir mejorando en todos los aspectos, tanto en la técnica como en la fuerza, ir encaminándose a mejores lugares y competencias.

¿Qué consejo le darías a la gente que se plantea hacer deporte como propósito de Año Nuevo?

Primero, motivarse, y después de estar motivadas, decir que sí pueden, porque a veces lo que nos falta es decisión. Decir “sí voy a poder hacer ejercicio, sí voy a comenzar”, y el chiste es mantenerse, porque todos lo agarramos como propósito de Año Nuevo y ya queremos ver los resultados, y es algo que, la verdad, lleva su tiempo, no es algo que rapidito puede estar como uno quiere.

¿También rodearse de la gente adecuada?

¡Claro! Buscar gente preparada, porque para ver resultados tiene uno que acudir con gente preparada para que te oriente.

Finalmente, ¿qué tanto influye tu familia para que lleves este estilo de vida como deportista?

La verdad es que desde pequeña mis papás fueron unas personas que me apoyaban, que me decían que practicara algo, y en la juventud me ayudó bastante para no irme en otros caminos, porque hay una etapa donde uno empieza a querer perderse, preferir fiestas, y mi familia me apoyó y decidió qué era mejor.

Hasta hoy en día hay apoyo porque mi mamá, en esa hora y media que me toca entrenar, me ayuda a ver a mi hijita, y para mí es un apoyo bien grande. A ellos les gusta y esa es una motivación más.