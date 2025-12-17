Jesús Aldino sube al podio en nacional

Jesús Eduardo Aldino Gómez, atleta del gimnasio Viking Fitness de Tuxtla Gutiérrez, puso en alto el nombre de Chiapas al subir al podio del Campeonato Nacional de Fisicoconstructivismo y Fitness Principiantes y Novatos 2025, celebrado en el teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México.

El evento fue organizado por la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, A. C. (FMFF), y reunió a competidores femeniles y varoniles de diversos estados del país, otorgando a todas las categorías medallas y trofeos, además de premios económicos para los ganadores absolutos.

Con el aval de la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas y cubriendo sus propios gastos, el representante chiapaneco compitió en dos modalidades: en Men’s Physique Principiantes (hasta 172 centímetros), Aldino Gómez consiguió un destacado segundo lugar nacional, mientras que en Classic Physique Principiantes finalizó en la sexta posición.

Participación como juez

Durante el campeonato, Jorge Jiménez Argüello, presidente de la la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Chiapas, participó como coordinador de jueces.

A su regreso a Chiapas, el directivo agradeció la invitación del presidente de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, Francisco Cabezas Gutiérrez, así como las atenciones de Marco Antonio y Carlos Cabezas, representantes del organismo nacional.