Jesús Dueñas se enfrenta al Cruz Azul

El fin de año de Cruz Azul está siendo muy movido. Con la presentación de nuevo director técnico, director deportivo y una serie de jugadores, la Máquina comienza el camino a revertir la imagen del desastre que fue el Apertura 2023, en le que ni siquiera clasificaron al “play-in”.

Sin embargo, no todo es “color de rosa”. Jesús Dueñas, jugador veterano del plantel cementero, fue informado que no será tomado en cuenta y espera resolver su situación antes de tener que acudir a la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

En redes sociales, el futbolista mexicano alzó la voz contra Cruz Azul exponiendo su situación y exigiendo una solución, señalando algunas irregularidades en el trato de la nueva directiva cementera.

“Veintisiete días separado del plantel, en teoría, el día 11 resolvían mi situación laboral. Sin pretemporada, sin poder entrenar en el primer equipo y utilizando el vestidor de la sub-23. No tengo respuesta alguna, ni certeza de mi futuro. En dónde quedan mis derechos de jugador profesional”, expresó Dueñas en su Instagram.

Recientemente, en una conversación con “Mediotiempo”, quien fuera multicampeón con Tigres confesó lo siguiente: “Me encontré a Iván y le pregunté cuál era la mejor opción porque yo tengo un contrato y tenían que respetar el contrato. Una (opción) es que yo me tenía que incorporar al equipo, la otra era buscar opciones y la otra era el tema de (liquidar) los 6 meses. Él me comentó ‘Jesús, no entras en planes, no hay opciones tampoco, no hay equipo que haya preguntado por ti’. Le dije ‘sí, pero hay un contrato’. Fue la última vez que pude hablar con Iván, no me dice nada, dice que es un tema legal y que él ve lo deportivo. Sigo separado del equipo, llevo así los 28 días desde que regresamos, (entreno) en horario diferente, usando un vestidor diferente”.